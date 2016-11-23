Onun adı Muhan’dı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin efsane hocalarından Prof. Dr. Muhan Soysal’ın yaşamı kitaplaştırıldı. Farklı ders anlatımı ve esprileriyle dersleri eğlenceli hâle getiren Prof. Dr. Soysal’ı ele alan kitap Melike Babaoğlu ve Haşim Akman imzasını taşıyor.

“Sınavda nerelerden soru çıkacak diye soruyorsunuz? Boks maçına çıkarken rakibe nasıl vuracağı sorulur mu?” gibi esprili sözleriyle yaşarken efsaneleşen Muhan Hoca’yı anlatan kitabın adı “O, Muhan Soysal’dı…” Kitap; şu an Türkiye’de iş ve ekonomi hayatına yön çizen birçok üst düzey yöneticinin de hocası olmuş, tatlı-sert tarzı ve kestirilemez kişiliğiyle Muhan Hoca’yı, bu gizli değeri, tanımayan kişilere de ulaştırmayı hedefliyor.

İlk bölümde, Muhan Soysal’ın hayat hikâyesi paylaşılıyor; ailesi, yakın arkadaşları, öğrencileri ve meslektaşlarının tanıklıklarıyla… Okuyucu, Muhan Hoca’nın hayat hikâyesini okurken, ODTÜ’nün ve Türkiye’nin 50 yıllık süreci hakkında da bilgi alıyor. İkinci bölümde, Muhan Soysal’ın hayattayken bir öğrencisi ile yaptığı sohbetler bulunuyor. Bu sayede okuyucular hayattayken 5,000 adetten daha fazla kitap okumuş, okuduklarını farklı bakış açısıyla özümseyerek çevresindekilerle paylaşmış Muhan Hoca’nın; iş hayatı, Türk Kültürü, din, eğitim gibi çeşitli konulardaki görüşlerini kendi ifadeleriyle öğrenmiş olacaklar.

Muhan Hoca’dan bazı efsane öğütler:

* Benim beyin yapım biraz değişik sizinkinden.

* İşletmeci olarak vizyon sahibi olabilirsiniz ama hayalperest olamazsınız.

* Para kazanılırken değil harcanırken zengin olunur.

* Tango Sınavının uygulamalı kısmı spor salonunda

* Ben kimseyi bırakmam. Siz kesinlikle kendiniz kalırsınız. (Bölümdeki ilk dersimizde)

* Ticaret yaparken kendini, İş yaparken torununu, Devlet yönetirken torununun torununu düşüneceksin.

* Büyük düşünün çocuklar. Azıcık aşım ağrısız başım demek yok. Aşınız çok olacak, başınız kel olacak.

* Hayalleriniz paranızdan çok olduğu sürece ve paranız hayallerinize yetmiyorsa gençsiniz.

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