Türk kamuoyuna bir sorum var…

Her gün yeni sorunun çıkacağı bir sürece hazır mısınız..?

İlk sorunlar çıkmaya başladı bile zaten… Ama giderek sayıları artacak ve ciddileşecek… Türkiye açısından en hayati olanlar ise seçim sonuçları YSK tarafından açıklandıktan sonra çıkacak karşımıza…

Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye’de tutuklu 2 Yunan askerinin derhal serbest bırakılmasını isteyen bir kararı büyük oy çokluğuyla kabul etmesi, tepki doğurdu… Ama bu tepkileri “buna yargı karar verir” diyerek göstermemiz olanak dışı… Yakın geçmişteki benzer olayları hatırlatıp, zor duruma sokabilirler bizi… Ayrıca, asıl niyet o 2 askeri kurtarmak değil, “Türkiye’ye gözdağı vermek” gibi görünüyor…

Almanya ile aramızda yeni bir sorun yumağı doluşacağının ilk sinyali de geldi bu arada… Merkel’in partisi CDU’nun Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, “Türkiye’de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya’ya taşınmaması gerektiğini” söyledi ve “Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz” dedi…

Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka ise “Erdoğan seçim kampanyasını evinde yapmalı. Sonuçta Türkiye’deki parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırmaya hizmet eden etkinlikler görmek istemiyoruz.” diye konuştu…

Avrupa ülkelerindeki medya organlarında da, ciddi sorunlar çıkaracak yayınlar sürüyor…

İngiliz Guardian gazetesinin köşe yazarı Simon Tisdall, “Erdoğan’ın “seçilmiş diktatörler kulübündeki yerini garantileyeceğini” öne sürerek başladığı yazısında “Erdoğan’ın demokratik seçimlerin getirdiği saygınlığın peşinde. Ama kaybetme riskini istemiyor. Bu açıdan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı; Rusya’nın Vladimir Putin’i veya Mısır’ın Abdülfettah Sisi’sinden farksız. Adı konulmamış bir diktatör olacağı kesin. Modern Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk’ten daha güçlü olmayı hedefliyor:” gibi görüşler belirtti…

Fransız Le Monde ve İtalyan Corriere della Serra gazeteleri ise erken seçim kararı alınmasını ekonomideki kötü gidişe bağladı…

Le Monde, “Uluslararası Para Fonu’na göre, 2017’de yüzde 7,4’lük rekor büyüme oranına rağmen Türkiye ekonomisi bozuldu ve aşırı ısındı. Enflasyonun geri dönüşü, 2000’lerin başlarında hüküm süren ekonomik ve politik istikrarsızlığı andırıyor.” diye yazdı… Corriere della Serra gazetesi de “Türk Lirası’nın devalüasyonu, ekonominin kötüleşmesi ve Avro’nun kısa zamanda 3,5’ten 5’e çıkması halkta tehlikeli bir hoşnutsuzluk yarattı” görüşünü öne sürdü…

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye ile ilişkiler açısından iki kilit ismi ABD Kongresi’nde Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin oturumda söylediklerini de unutmamak gerekiyor… Bu konuşmalarda, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini satın almasının hem “yaptırımlara neden olabileceği”, hem de F-35’lerin Türkiye’ye teslimini etkileyebileceği” gibi unsurlar vardı…

Oturumu yöneten ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Ed Royce, açılış konuşmasında “Türkiye ile ilişkilerin geçmişte hiç olmadığı kadar gergin olduğunu” vurgulamasını da unutmamak gerekiyor…

Başta da söylediğim gibi, daha yeni başladı her şey… Giderek artacak…

Bu ince planları bozmak ise 24 Haziran’da oylarını kullanacak halkımızın elinde… Eğer seçim “Türkiye’de parlamenter demokrasinin geri gelişini sağlayacak bir sonuç verirse” planları pilav yapıp yeriz..!