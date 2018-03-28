İyi dans edebilenler, bu hünerlerini düğün salonlarında ve dans yarışmalarında gösterdiğinde; herkesin beğenisini kazanır…

Ama başka yerler ve “yarışmaymış gibi algılanan” başka durumlarda da, dans edenleri sık görmeye başladık…

Önce iş dünyasında birbirini kandırmaya yönelik danslar çıktı… Sonra giderek, iş dünyasının vazgeçilmesi oldu… Tabii bu danslar vücudu kullanarak değil, zekâyı kullanarak yapılıyordu…

…Ve karşısındakini “dürüst olduğuna en çok inandıranlar” galip geliyordu…

Kısacası; iyi dansözler “kandırıcı”, diğerleri ise “kandırılan” oluyordu…

Günümüzde siyaset ve en önemlisi uluslararası ilişkilerde de, iyi dans edebilenler kazanıyor… Bu da iyi dansçılar gerektiriyor…

Bu açıdan bakınca insanın ağlayası geliyor… İster istemez, dışişleri teşkilatımızın lime lime edildiği günler geliyor gözlerimizin önüne…

Rusya krizinde NATO’nun devreye girmesinde olan şeyleri anlamak çok zor…

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “7 Rus görevlinin NATO nezdindeki akreditasyonunun iptal edildiğini” açıkladı…

“Bu adımın Rusya’nın NATO üyesi ülkelerde yürüttüğü istihbarat faaliyetlerin kısıtlanması anlamına geldiğini” söyledi…

NATO’da böyle bir karar alınabilmesi için, üye ülkeler arasında uzlaşma şartı var… Bu da Rusya için devreye sokulan önlemlere Türkiye’nin de yeşil ışık yaktığı anlamına geliyor…

Hani Rusya’yla dostane ilişkilerimiz vardı..? Doğalgaz ve petrolde bağımlı değil miydik Rusya’ya..? Aralında domatesin bile olduğu ticari ilişkilerimiz ne olacak..? Ya S-400’ler ne olacak..?

Peki, Türkiye’nin aralarında ABD ve çok sayıda AB üyesinin de bulunduğu ülkelerce devreye sokulan “koordineli sınır dışı kararına uymayacağını” açıklamasına ne diyeceğiz..? NATO’nun buna aldırmayacağını mı sanıyor birileri.

Yoksa “Eh ne yapalım… Dışişlerinde iyi dansçı yokmuş…” mu diyeceğiz..?

Dünyayı yok edebilecek bir büyük savaşın eşiğinde duruyoruz…

Tek çıkar yolumuz, bu badireyi “işini bilen tecrübeli bir dışişleri kadrosuyla” karşılamak…

Ergenekon Kumpası kurbanları gibi, Dışişleri Kumpası kurbanlarını yeniden kazanmalıyız…

Yoksa yakında “Danışmanlarım beni aldattılar.” içerikli bir mazeretle karşılaşacağız..!