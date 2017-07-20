Petrol zengini… Bazı heveslilerin aklını çelecek kadar iyi işleyen ve temelde halkını “koyun gibi” görmesine dayanan bir yönetim biçimi var… Para hırsı; doğal zenginliklerin getirdikleri ile yetinemiyor ve İslam’ın en kutsal yerini para basan bir makineye çevirmiş… Türkiye ve Türklerle ilgili asıl düşünceleri, Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte ortaya çıkmış… Kralı gezmeyi seviyor ve gittiği ülkelerdeki yöneticileri hediyelere boğmaya meraklı…

Amerikan Başkanı Trump’un ziyareti sonrası iyice şımarmış olan Suudi Arabistan’dan söz ettiğimi anladınız tabii…

Hani şu Katar’a karşı oluşturulan cephenin mimarı Suudi Arabistan…

…Ve sonunda gözünü bir kez daha Türkiye’ye diken Suudi Arabistan…

BM muhabirleriyle bir araya gelen Suudlu Birleşmiş Milletler Temsilcisi Abdullah el Muallimi, esti gürledi…

“Türklerin Arap dünyasında gizli ya da belirli ölçüde istenmeyen bir askeri müdahale döneminin çoktan bittiğini fark etmesi lazım. Eğer Türkiye yapıcı bir rol oynamak istiyorsa bunu hoş karşılarız ancak bu rolü askeri üs veya askeri müdahale yoluyla üstlenmeye çalışırlarsa bu durum, Türkiye’nin Arap dünyasındaki itibarı anlamında, pişman olmasına yol açar.” diyen Muallimi “O dönemler geçti” ifadesini de kulandı…

Bu arada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn’in 13 detaylı talep yerine 6 genel ilke hazırladığını ortaya çıktı… Bu altı maddeyle ilgili bir taviz vermeyeceği söyleniyor…

Ne yazık ki Türkiye, haddini çok aşan bir “posta koyma” eylemiyle karşı karşıya… Aradan geçen sürede yetkililerden “Eyyyy Suudi Arabistan…….” diye başlayan bir açıklama da duymadık…

Türkiye’nin dış politikasını şekillendirmekle sorumlu olanlar, durumun spekülasyonlara fazlasıyla açık olduğunu fark etmek ve hızla harekete geçmek zorunda… Hem de hiç zaman geçirmeden…

İlk tanık olacağımız spekülasyon, “Kral Türkiye’ye her geldiğinde dağıttığı hediyeleri kabul edenler konuşamaz” şeklinde olabilir örneğin…

Bataklık fokurduyor…

Şimdi asıl acil olan, geri adım atıp ayaklarımızı sağlam zeminli kendi topraklarımıza basmak…

Sonra sıra, arkaya yaslanıp “dost olduklarını iddia edenlerin birbirini boğazlamasını” seyretmeye gelecek zaten..!