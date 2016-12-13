Onlar şehit olmasınlar, çok yaşasınlar..!

44 Şehit, sayıyla değil ama sayınca 44 insan evladımız şehit! Haberlerde gördüm takıldım… Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Hepimiz birer şehit namzediyiz. Allah nasip ederse ben de şehit olurum inşallah sizler de şehit olun” demiş.

Polisin yüzüne bakarken de fotoğrafı var. Polisin de Özhaseki’ye bakışı var, şaşkın ve irkilmiş halde.

Sayın Bakan, şehitlik güzel bir mertebe diye düşünüp söylemiştir elbet.

Ama şehitlik en son nokta olmalı. Allah o mertebeyi gecinden versin inşallah!

Ne polisimiz, ne askerimiz o mertebeyi ömrünün baharında, üstelik savaş ortamında dahi aman görmesin!

Acıyı hafifletmek isterken daha acı sözler söylemek olmaz.

Üstelik bu şehit olmak arzusuna öncelik veren bir temennidir ki tam tersini yapmalıyız.

Şehitlere alıştırdık mı kendimizi, teröre de alıştırmış oluruz.

Ayrıca kaderci söylemlere de karşıyım!

Onlar canları pamuk ipliğine bağlı ve bizim güvenliğimizi sağlamak için yaşıyorlar, yaşamak da hakları.

Onlara bir şey olmasın ki, bizlere de bir şey olmasın!

Onları ölüme, şehitliğe alıştırmayalım ki, kendilerine daha çok dikkat etsinler, tedbiri elden bırakmasınlar.

Onlara yaşama mücadelesini aşılayalım ki teröre karşı hep tetikte olsunlar.

Eğer böyle davranmazsak, terörü kanıksarlar ve dikkatsiz olurlar.

Onları motive edelim, güzel yarınlar temenni edelim ki o yarınların hayalini kurup yaşamak için çok ama çok dikkatli olsunlar.

Şehit olmamaları için her türlü önlem siyaseten ve hukuken alınsın

Elbette şehitlik güzel bir mertebe, ama şimdi değil, hayır şimdi olmasın, yaşasınlar, var olsunlar!

Canımız kanımız onlar, sağ olsunlar!

Ta ki ecelleri ile yani vakti gelince bu dünyaya veda etsinler.

Böyle kahpece, alçakça, vahşice saldırılarla yani terörle tek bir Şehidimiz dahi olmasın.

Polisimiz de Askerimiz de, Bakanımız da, vatandaşımız da Şehit olmasın ya Rabbim.

Onlar var olsun, bizler de var olalım!

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