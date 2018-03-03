Perşembe günüydü ve bir anda kendimi bir “dejavu” yaşamaya başlamış bulmuştum…

Çünkü Rusya lideri Putin, canlı yayınlanan bir konuşmasında “Dünya’nın her noktasını vururuz!” diye bağırıyordu…

Rusya’nın yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirdiğini anlatıyor ve bunun füzesavar sistemler tarafından engellenmesinin zor olduğunu söylerken, “Yeni füzeler Dünya’nın neredeyse her noktasına ulaşabilir. Nükleer başlıklı füzenin ilk denemesi 2017 yılının sonlarında yapıldı. Rusya, cruise füzelerle taşınabilecek ufak nükleer silah başlıklarını geliştirmeye devam ediyor” da diyordu…

Bir sürprizi daha vardı Putin’in…

O nu da “Rusya’nın su altında çalışacak ve nükleer başlık taşıyacak insansız araçlar üzerinde çalışmalarına devam ettiğini” söyleyerek duyurdu…

Ama “dejavunun” tam olabilmesi için ABD’den re bir karşı çıkış gelmesi gerektiğini düşünüyordum ki, fazla beklememe gerek kalmadı…

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, “Nükleer kapasitelerinin, Rusya’nın nükleer faaliyetlerine karşı caydırıcılık sağlamak için çeşitlendirildiğini ve Rusya’dan gelebilecek bir tehdide karşı hazır olduklarını” açıkladı…

Eğer okullarda süt tozu Amerikan peyniri dağıtılmaya da başlansaydı, “dejavu” daha da çarpıcı olabilirdi…

Ama 21’inci Yüzyıl’ın soğuk savaşı da bir başka olacak tabii ki…

Artık biri serbest piyasa ekonomisine bağlı olduğunu söylen kapitalist, öbürü komünizm maskesi alına gizlenmiş faşist olan iki kutup yok…

Savaş, dünyayı ele geçirmeye çalışan iki emperyalist arasında…

…Ve ikisi de bin nükleer savaşın dünyayı yok edebileceğini biliyor…

Belki de danışıklı bir şekilde, önce diğer ülkelerin korkuya kapılıp sinmesini bekliyorlar…

Bu arada Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel savaşlar sürecek ve mümkün olduğu kadar çok insan ölecek tabii ki…

Sonra da geriye kalanları aralarında bölüşebilirler…

Eğer bu bölüşme sırasında sorun çıkarsa da, erken davrananın kazanacağı son bir savaş daha çıkar…

Böyle düşünmeme neden olan şeylerin başında, insanlığın ilerlemek yerine “gerilemeye” başlaması geliyor…

Emin olun, uzaylılardan bazıları merakla, bazıları da keyifle izliyordur bizi..!