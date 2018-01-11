Garip ve görünür hiçbir nedene dayanmayan davranışlar sergileyenlere, halk arasında “üşütük” denir…

…Ve herkes yaşam yolculuğu boyunca, mutlaka rastlar böylelerine…

Kimini “yaptıkları komik olduğu için” eğlenceli buluruz, kimini de korkutucu…

Zaman içinde geleneksel bir anne öğüdünü değiştirip “ayağını sıcak tutmayı boş ver, asıl önemli olan kafayı üşütmemek” diyebilen bir toplumda yaşıyoruz…

Ama hiç kimse kafayı üşütmüş bir patronun emrinde çalışmak istemez… Eğer kendi de “üşütük” değilse tabii…

Hem acınan hem de korkulan üşütüklerin başında Alzheimer olanlar var son dönemde… Türkçesiyle “erken bunama” olanlar ise gayet mutludurlar hâlbuki… Çünkü her şey onlara göre normaldir… Hayatı zehir olanlar ise onların yakın çevresinde yaşayan ve ne yapacaklarını bilemeyendir…

Üşütükler yalnızca Alzheimer hastaları değildir elbette ki… Çocukluğunda yaşadığı travmalardan etkilenmesi sonucunda, çeşitli davranış bozuklukları gösterenler de vardır…

Alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı, pedofili gibi davranış bozukluklarına son zamanda “paraya tapmak” da dâhil oldu… “Paramani” hastaları diğerlerinden farklı biraz, çünkü aynı anda tüm diğer davranış bozukluklarına da sahip olabiliyorlar… Yani isterlerse; alkolik, uyuşturucu bağımlısı pedofil olabilirler…

Neden bütün bunları yazdığıma gelince…

Şu anda dünyanın süper gücü ABD’nin başındaki kişinin “davranış bozuklukları olan biri” olarak görenlerin sayısındaki artışın farkında mısınız..?

Trump’ın akıl sağlığı “bir basın toplantısında su şişesine uzanırken istem dışı yaptığı hareketler”, başka bir açıklamada “peltek konuşması” Alzheimer ya da bunama ihtimallerini gündeme getirmiş ve tartışma yaratmış durumda…

Sonunda Beyaz Saray, Trump’ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde sağlık kontrolünden geçeceğini açıklamak zorunda kaldı…

Beyaz Saray doktoru tarafından kamuoyuna duyurulacak resmi sağlık raporunda; geleneksel olarak başkanın boyu, kilosu, beden kitle indeksi, nabzı, tansiyonunun yanı sıra kolesterol, şeker, görme, işitme, deri durumu, kardiyak durum, tiroit, beyinsel fonksiyonlarla duyu sistemlerine ilişkin sonuçları da yer alır…

Ama bu sefer kamuoyu Trump’ın akıl sağlığı merak ediyor…

Kısacası Amerikan halkı “bir üşütük tarafından yönetilmediğine emin olmak” istiyor…

Son dönemde dünyada olup bitenlerini gören herkes de bu raporu bekleyecek artık…

Çünkü onlar Trump’ın yalnız olmadığının, onunla oyun oynamaya hazır başka üşütük liderler olduğunun da farkındalar…

Üstelik patladığında dünyayı yok edecek bombanın fitilinin yerleştirildiği olan Ortadoğu’da, “dini imanı para olan Arapların” yaşamakta olduğunu da görüyorlar…

Dünyanın geleceği, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’ne bağlı kısacası..!