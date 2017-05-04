Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, eğitim sisteminde sınavların çok önemli olduğunu ancak her şeyden önemlisinin vatansever öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Mektebim Çukurova Bilfen Kampusu’nda 2016-2017 eğitim öğretim döneminde YGS, TEOG’da Türkiye rekoru kıran ve çeşitli spor ve sanat etkinliklerinde başarı elde eden öğrencilere plaket verildi. Okul bahçesinde düzenlenen törene Adana Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ramazan Akyürek, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko yaptı.

GÖĞSÜMÜZ KABARDI

Mektebim Adana Kampusu öğrencilerinin gösterdiği başarıların veliler kadar okulunda göğsünü kabarttığını belirten Ümit Kalko, “Öğrencilerimizin TEOG, YGS’de gerek diğer sportif alanlarda, kültür ve sanatsal alanlarda göstermiş oldukları başarılar, sizler kadar bizlerinde göğsünü kabarttı. Bu başarıların devamlılığının sağlanması için bizler Mektebim olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye genelinde 51 kampusumuzda 30 bin öğrencimize 6 bin çalışanımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. Mektebim kısa vadede Türkiye’de açacağı yeni yatırımlarıyla, Türkiye’nin en büyük eğitim kurum olma yolunda giden bir kurum. Yine İstanbul’da çalışmalarına başladığımız Mektebim Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bu eğitim yatırımlarını taçlandırmak istiyoruz. Vatansever bir eğitim kurumu olarak yurt dışında bir Türk eğitim markasının bayrağını dalgalandırmak adına da görüşmelere başladık. Çok yakın bir zamanda yurt dışında mektebimin bayrağını dalgalandığını göreceğiz” dedi.

SINAVDAKİ BAŞARI YAŞAMDA YETMEYEBİLİR

Öğrencilerin sınavlardaki başarılarının yaşamda yetmeyebileceğini bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirten Kalko şöyle devam etti:

“Bugün burada aslında gurur tablomuz yazıyor. TEOG, YGS ve diğer alanlardaki birincilerimiz yazıyor. Sınavlarda başarılı olmak çok önemli. Hayatımızın yadsınamayan bir gerçeğidir sınavlar. Ancak bizler sadece sınavlarda başarılı olan nesiller yetiştirmek istemiyoruz. Sadece sınavlardaki başarı, yaşamda yetmeyebilir. Yaşamı kaçırmadan sınavın önemini bilmemiz gerekmektedir. Çok yakın bir zamanda elime geçen bir çalışmada uzun yıllar okullarını sadece çalışarak, sadece sınavlara odaklanarak birincilikle bitirmiş öğrencilerin, yıllar sonra nereye geldiklerine bakmışlar. Ne yazık ki yaşam başarıları düşük olmuş. Onun için ben inanıyorum ki, başta Mektebim Çukurova Bilfen Kampusumuz olmak üzere diğer tüm kampuslarımızda veya Milli Eğitimin tüm okullarındaki tüm birincilerimiz sadece sınavlarda değil. Yaşamda da birinci olma çabasında olsunlar.”

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