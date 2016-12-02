Önce siyasi partiler ve seçim yasaları!

İyi bir eğitim almış, yetişmiş, gerçekten dürüst, konusunda uzmanlaşmış, önce bu ülkeyi sonra da doğup büyüdüğü yörenin insanlarını sevdiği için çalışmaya hazır kişiler; neden siyasete girmekten korkar oldular Türkiye’de..?

Elbette ki, bu vasıflara sahip olanlar da var siyaset sahnemizde… Ama sayıları az ve giderek de daha azılıyorlar…

Başta söylediğim vasıflara sahip olanlar, aslında kendini adamaya hazırdır… Kişisel başarıya değil, düşünsel başarıya ulaşmak isterler…

…Ve bugün siyasetin getirisinin bu olmadığını, ya bizzat, yada başkalarının başına gelenleri gözlemleyebildikleri için; şoka girmişlerdir…

Siyasete girenler, kendilerini hiç hesaplamadıkları bir düzenin içinde bulur. Örneğin, o düzende en önemli şey, kişisel başarıdır… Bunun ilk belirtisi, mensubu olduğu parti içinde yükselmeye başlamasıdır. Böylece hiç hesaba katmadığı getirilerin de önü açılmış olur…

Tadını alanların kolay kolay vazgeçemeyeceği türden getirilerdir bunlar. İnsanı parti içindeki konumunu güçlendirmek için akla gelmeyecek davranışlara sevk eder. Seçim zamanı geldiğinde, yapılması zorunlu olanların da dozu artar. Adının listede seçilebilecek bir yere konması için, ne yapılması gerekiyorsa o yapılır, Liderin ve onun yakın kurmaylarının gözüne girmiş olmak şarttır…

İşi zordur bu arada… Çünkü o düşünsel bir başarı içir çıktığı yolda keskin bir viraj yapıp kişisel başarı peşine düşmüş bir acemidir ama, parti bu konuda kaşarlanmış profesyonellere doludur…

Sakın bu söylediklerimin yalnızca iktidar partileri için geçerli olduğunu düşünmeyin…

Gerçi iktidarda olmanın bahşedeceği getiriler şüphesiz ki daha çok olacaktır ama; muhalefette olanlar için de getiriler vardır tabii ki… Bir dönem daha seçilip ballı bir maaşı garantilemek, parti hiyerarşisinde yükselip sağa sola hava basmak gibi…

Özellikle bu “hava basma” bölümü çok önemli…

Konuşmaktan başka hiçbir şey yapmayan bir muhalefet liderinin, ya da o partinin ileri gelenlerinin; kurtulamadığı bir saplantıdır bu.

Ülke için faydalı olmak isteğiyle siyasete girenleri bekleyenler, ne yazık ki bunlar… Bazıları kendini kaptırıp makinenin bir parçası olmayı kabulleniyor, bazıları da “lanet olsun” deyip, ilk fırsatta ve geri dönmemek üzere siyasetten çıkıyor…

…Ve yeni “umut verici” insanların siyasete girmesinin önü böyle kesilmiş oluyor…

Tek çare, Anayasa’dan önce siyasi partiler ve seçim yasalarının sil baştan edilmesi. Ön Seçim’in mecburi olması, partisinden istifa edenin milletvekilliğinin düşmesi, gibi prensiplerin bu yasaya konulmasıdır…

Siyasetçilere baskı yaparak sorun çözmenin geçerli yolu budur…

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