Önce kendimiz için üretmeliyiz

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof.Dr. Muhammet Güven, Türkiye’de sanayicinin bir üretim yaptığı zaman “Bunu hangi ülkeye satabilirim?” diye düşündüğünü belirterek, ”Ülkemizde beyin gücü ve teknolojik altyapı var.

Tek eksiğimiz, ilk önce ülkemiz için üretme düşüncesidir. İlk önce kendimiz için yapalım, ülkemiz için yapalım ama en güzelini yapalım” dedi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öncülüğünde, Enerjist Kulübü tarafından 20 kişilik bir ekip tarafından yapılan ve TÜBİTAK özel ödülüne layık görülen elektrikli otomobil ‘VoltaCar’ için tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, ERÜ Rektörü Prof.Dr. Muhammet Güven, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fatih Altan, proje sponsorları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, devletin yerli ve milli otomobil üretme gibi bir hedefi bulunduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

“Türkiye’de bu tür üretimleri yapacak, projeler geliştirecek beyinler var. Bilim insanı eksiğimiz yok. Teknolojik altyapı olarak da bir sıkıntımız yok. Herşeyi üretiyoruz, başkaları adına üretiyoruz ama üretiyoruz. Biz bir şeyi üretirken, ‘Bunu nereye satabiliriz?’ diye düşünüyoruz. Biz ürettiğimizi ‘Hangi ülkeye satarız?, ‘Kaç ülkeye satarız?’, ‘Ne kadara satarız?’ diye yola çıktığımızda, işin sonunu getiremiyoruz. Ancak Güney Kore’ye baktığımızda, ilk üretime başladıklarında, dışarı satmak için hiçbir şey yapmamışlar. İç ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmışlar. Ancak, şimdi dünyanın her yerine ürettiklerini satıyorlar. Biz de ilk önce kendimiz, ülkemiz için yapalım ama en iyisini yapalım. Bu düşünce, devamını getirecektir dedi.

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