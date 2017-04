Şöyle mi olacak: “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

ya da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan”

Hangi unvanı, sıfatı nerede, nasıl söyleyeceğiz? Bir toplantıda anons edilirken önce hangisiyle hitap edeceğiz? Parti Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığının önüne mi alınacak yoksa önce Cumhurbaşkanı sonra Parti Genel Başkanı mı diyeceğiz? İkisi birlikte mi kullanılacak veya yerine göre mi söyleyeceğiz? Hele İngilizcesi, içinden çıkılacak gibi değil. Bu memleketin en önemli öncelikli birinci en acil çözüm getirtmesi gereken konudur.

Eskiden TRT ve Anadolu Ajansı alışkanlığıyla Başbakan eğer siyasi konularda konuşursa partideki unvanı öncelikli yer verildi. Örneğin “Adalet Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel partisinin grup toplantısında konuşmada” diye yazılırdı, söylenirdi.

Geçmişe gidelim. Ulu Önder Atatürk’ün unvanlarında hem parti başkanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı sıfatları aynı anda çok nadir kullanılmış. Nedeni, Atatürk’ün devlet başkanlığı ile parti genel başkanlığının birlikte yürütülmesinin doğru olmayacağını düşünerek Halk Partisi Başkanlığını “vekaleten” İnönü’ye bırakması gösteriliyor. İsmet İnönü “CHP Reisi ve Cumhurbaşkanı” olarak anılıyor, ancak basında ikisi çok az birlikte kullanılıyor. Zaten o dönemlerde tek parti olduğu için önemsenmiyor, vatandaş biliyor.

Demokrat Parti de döneminde Celâl Bayar parti başkanlığı ile cumhurbaşkanın aynı kişide olmasına karşı gelerek parti genel başkanlığından istifa ediyor, “fırka umum-i reisliği” sıfatı düşüyor. Sonra asker kökenli cumhurbaşkanları var ve anayasada böyle bir düzenleme bulunmadığından, böyle bir tartışma yaşanmıyor. Özal ve Demirel, cumhurbaşkanı seçildiklerinde partileri ile ilişkileri anında kesilmişti ama siyasete müdahaleleri çok konuşulmuştu.

12 Eylül’de ise Kenan Evren sırayla “Orgeneral, Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı” unvanlarını birlikte kullanıyor.

Bu konuya en iyi cevabı Beştepe ve Dışişleri protokol yetkilileri cevap verebilir. Onlar “Parti Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı” sıfatları şurada, şöyle böyle kullanılır diye bir düzenleme yaparlar, öğreniriz. Madem Genel Başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı birlikteliği her bir derde deva olacak, nasıl kullanılacak bilelim. Biran önce açıklasınlar yoksa boş yere “eyyy” diye azar da işitmeyelim. Hangi unvan milli iradeyi öncelikle yansıtmaktadır tartışması bizi aşar zaten.

Şimdi diyeceksiniz ki memleketin her sorunu bitti bir bu mu kaldı konuşacak. Arkadaş ne konuşalım? Merkez Bankası artık her ay enflasyon tahmini değiştiriyor. O bile önünü göremiyorsa, Antalya’da alkol kullanımı sınırlandırılıyorsa, duran ekonomiyi her şey yolunda diye gösteriliyorsa ne diyeceğiz? İşsiz, boşta gezer insanlara mevzu lâzım. İşsiz derken 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...