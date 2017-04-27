Önce Ankara, sonra Türkiye şampiyonluğu

Orta Okullararası Kız Voleybol maçlarında başarıdan başarıya koşan Beytepe Ortaokulu sporcuları, önce Ankara, sonra da Türkiye Şampiyonluğuna oynuyor.

Beytepe Orta Okulu Kız voleybolcularının son kurbanı Sınav Koleji oldu. 20 dakika içinde Sınav Kolejini 2-0 yenen Beytepe Ortaokulu Kız Voleybol takımının antrenörü Hakan Ünlü “Hedefimize adım adım gideceğiz.

Bunun için programlı çalışıp, hedefimize mutlaka varacağız. Elimizdeki kadro ile bu hedefi yakalamak için mücadele ediyoruz. Okulumuz yöneticileri bizlere her türlü imkanı veriyor. Biz de onlara şampiyonluk hediye etmek için çabalıyoruz” dedi.

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