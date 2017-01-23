Onbirateşspor’un taraftarları mutlu

Şampiyonluk yarışı maçın’da Onbirateşspor Cebecispor’u 2-1 yenerek liderlik koltuğunu devraldı.

Birbirleriye oynadığı bu kritik haftada da her iki takımda mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı.

Lig’in ilk yarısında Cebecispor’a yenilen Mavi-şimşekler, güçlü rakibi Cebeci spor’u da yenerk rövanşı almak için karşı karşıya gelinen maçın 14’ ncü haftasında, attığı golle 1-0 öne geçen Cebecispr, yakaladığı avantajı iyi değerlendiremeyip 2-1 yenilince cebecispor liderliği de onbirateşspor’a devretmek zorunda kaldı.

1. Amatör küme 3 grup ‘ta, 29 puanla lider durumda bulunan ve maçın 4 dakikasında 1-0 öne geçen Cebecispor, 2-1 yenilerek liderliği de Onbirateşspor’a devretmek zorunda kaldı.

Onbirateşspor sahada şöyle yer aldı: Lütfü Emrah, Onur, Bülent, Ümit, Serkan, Yasin Canberk, Burak, İbrahim Etem, Eray, Nurettin, Savaş ve İkinci yarıda oyuna giren Uğur Kadir

Teknik Sorumlu: Hikmet Kocaman

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