Onbinlerce kişi baraj taşkınından kaçıyor

Onbinlerce Kuzey Kaliforniyalı, Pazar günü yaşanan erozyon sonrası taşma riskine karşı evlerini boşaltıyor.

Kaliforniya’nın en büyük ikinci gölü olan Oroville Gölü Barajının, su seviyesini düşürmek için kullanılan yedek tahliye kanallarından birinde Pazar günü bir delik oluşması üzerine sel riski doğdu.

Taşkın olması halinde Yuba, Sutter ve Buttle ilçeleri sular altında kalacak.

Yetkililerin Pazar gecesi yaptığı açıklamaya göre, risk gölün su seviyesinin tahliye hattının altına düşmesiyle birlikte azaldı. Ancak gölden su tahliyesini sağlayan iki tahliye kanalı da erozyonla tahrip olması sebebiyle Oroville’de durum halen belirsizliğini koruyor.

Oroville Barajı’nın erozyondan zarar görmediği, barajın yapısal bütünlüğünün tehdit altında olmadığı, zarar gören tahliye kanallarının ise baraja doğrudan bağlı olmadığı yetkililer tarafından açıklandı.

Butte Şerifi Kory Honea, “Açılan deliğin tahliye kanalının sağlamlığını tehdit edip etmediği konusunda ciddi endişelerimiz var. Bu kritik ve zor kararı almak zorundaydık.” dedi.

Yetkililer tahliye hattındaki erozyon hızını azaltmak için ana tahliye hattı akışını iki katına çıkarak su seviyesinin taşkın hattının üzerine çıkması engelledi.

1968 yılında inşa edilen Oroville Barajının acil tahliye kanalı ilk defa cumartesi günü kullanıldı. Ancak yoğun yağmur ve kar yağışı gölün su seviyesinin hızla kritik seviyelere yükselmesine neden oldu.

Yetkililer, barajın taşması halinde Oroville şehir merkezi ve başka su yollarına bağlanan Feather Nehri’nin akımına büyük miktarda su ekleneceği ve taşan su miktarına göre barajdan kilometrelerce uzakta olan setlere dahi zarar verebileceği görüşündeler.

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