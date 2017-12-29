O’na “paran kadar konuş” denemez!

Yemen’de katliamlar var… Önce Suudi destekli paralı askerlerin bulunduğu kampa gelişmiş bir füzeyle saldırı düzenledi… Yemen haber ajansı Saba Net’in haberine göre, Yemen’den Ma’rib yakınlarındaki el-Rawik kampına bir Qaher-2M balistik füzesi fırlatıldı ve Suudi destekli kuvvetlerde bulunan yabancı askeri birlikler arasında ağır kayıplara neden oldu…

Qaher-2M füzesi, Yemen’de üretiliyor… İlk kez 2015 yılında başlatılan üretimin Sovyetler Birliği’nin S-75 Dvina füzelerinden esinlendiği düşünülüyor…

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a yönelik balistik füze fırlatmış, Suudi Arabistan füzenin havada imha etmişti…

Bundan sonra başlayan hava saldırılarda kaç kişinin öldüğün hala bilinmiyor…

Yemen’deki en üst düzey BM yetkilisi, son 10 gündeki hava saldırılarını tüm tarafların “insan hayatını tamamen göz ardı ettiği saçma bir savaş” olduğunu söylüyor… .

Sadece son 24 saatte gerçekleşen hava saldırılarında en az 68 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı… Üstelik ölenlerin 14’ü aynı aileden…

Suudi Arabistan kaynakları, önceki günden bu yana jetlerin özellikle sınır bölgesini bombardımana tuttuğunu açıkladı…

İran’ın desteklediği Şii Husilerle Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyonun arkasında durduğu merkezi güçler, yaklaşık üç yıldır savaşıyor…

Bölgenin kan gölüne dönmesinin memnun ettiği biri var ama… Adı Donald Trump olan bu adam, amacına ulaşmasını geciktirecek her şeyden de nefret ediyor bu arada… Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinin BM tarafından ret edilmesinin intikamını almak için çıldırıyor…

Tüm hayat felsefesini “para” üzerine kurmuş olduğundan, onun için ceza da ödül de para ile yapılır… Zaten oylama öncesinde adeta bütün dünyayı tehdit etmiş, başta kendisi ve ABD’nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley, “BM’ye cömert katkılarda bulunuyoruz ama karşılığı böyle olmamalı. Gerekirse fonu keseriz” içerikli açıklamalar yapmışlardı… Tehditlerin boş olmadığı çıktı ortaya…

…Ve Nikki Haley, “Biz artık ABD halkının cömertliğini sömürmelerine izin vermeyeceğiz… 2018-2019 bütçesine katkımız 250 milyon dolar azaldı” diyen bir açıklama yaptı…

Artık Trump’tan bir adım daha atarak “verdiği saldırı emirlerini uygun bulmayıp karşı çıkan üst düzey kurmay subayları “maaşını kesmekle” tehdit etmesini bekler olduk…

“Ya öl, ya da maaşını keserim” tam Trump’a yatışacak bir slogan olurdu..!