Omurga daralmasına dikkat

Operatör Doktor Ozan Ganiüsmen, omurga kanalında daralma hastalığının, kireçlenme, kayma ve fıtıklaşmaya bağlı olarak yaşanan daralma sonucu omurilik ve sinirlere baskı nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, sıklıkla bel ve boyun fıtığıyla karıştırılan omurga kanalında daralma hastalığında, erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu söyledi. Ganiüsmen, omurga kanalında daralma hastalığının, kireçlenme, kayma, fıtıklaşmaya bağlı olarak yaşanan daralma sonucu omurilik ve sinirlere baskı nedeniyle ortaya çıktığını dile getirdi.

Omurga kanalında daralmanın, hastalarda boyun, bel, kol ve bacaklarda ağrı uyuşma ve güç kaybıyla kendini belli ettiğini kaydeden Op. Dr. Ozan Ganiüsmen, “Bu rahatsızlık yaş ilerledikçe ortaya çıkar; bazı durumlarda doğuştan da kaynaklanabilir.

Durağan hayat yaşayanlar, sigara ve alkol kullananlar ve ağır işlerde çalışanlarda hastalık riski artar” dedi. Omurga kanalında daralma hastalığında tanı ve tedavi için önce hastanın şikayetleri, muayene ve gerekirse de MR tetkiki gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Ganiüsmen, “Eğer bulgular ilerlememişse ilaç tedavisi ve yardımcı olarak da fizik tedavi uygulanır.

İlaç ve lazerle yakma yöntemi, ağrıyı önlemek için kullanılıyor. Hastalıkta ilerleme varsa, yaşam standardını düşürüyorsa ve yürüme mesafesi 200-300 metrenin altına inmişse cerrahi müdahale şarttır. Operasyon büyük oranda hastayı eski sağlığına kavuşturarak yaşam kalitesini artırır” diye konuştu.

Erken tanı ve tedavinin omurga kanalı daralmasında önemli olduğunu vurgulayan Ganiüsmen, yanlış tedavilere maruz kalmamak için bel ve boyun ağrısı çekenlerin mutlaka uzman hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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