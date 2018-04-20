Ömür Gedik, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Dünyanın En Eski Kült Merkezinden İlk Sesler Yeniden Yükseliyor’ etkinliğinde Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Göbeklitepe replikasında konser verdi.

2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı için yapılan konserde dört ayrı dilde şarkılar söyleyen şarkıcı Ömür Gedik dünyanın en eski şarkısı olarak bilinen Seikilos’un Şarkısı’nı da bu büyülü atmosferde seslendirdi.

Konser sonrasında Göbeklitepe ve Balıklı Göl’ü Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte gezen Gedik, “turistlerin yurt dışından Şanlıurfa’ya gelmeleri boşuna değil, burası buram buram tarih kokan efsanevi bir yer. Tanıtımına daha da fazla önem vermeliyiz. Kültürel mirasa sahip çıkan bu Avrupa Birliği projesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum” dedi.