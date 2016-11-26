Ömer Besim Kır Koşusu bugün yapılıyor

“Kırmızı eşofman koşusu” adıyla da bilinen Türkiye’nin klasik atletizm yarışmalarından Ömer Besim Kır Koşusu’nun 61’incisi, bugün İstanbul’da yapılacak.

Türkiye atletizm tarihinin ilk orta mesafe yıldızlarından iki kez Olimpiyatlar’da yarışan unutulmaz atlet Ömer Besim Koşalay adına 1956’dan bu yana gerçekleşen kros mücadelesi, bu yıl 61. kez yapılıyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı kros parkurundaki yarışmada kros sezonunun iddialı isimleri bir araya gelecek.

Bu sezon Kros Ligi’nden bağımsız olarak gerçekleşecek yarışmalarda büyükler, gençler ve yıldızlarda erkekler ve kadınlarda toplam altı yarış koşulacak.

Sabah 10:30’da yıldız kızlar yarışıyla başlayacak müsabakalar 12:25’te büyük erkekler yarışıyla sonuçlanacak. Büyük erkekler yarışının galibi, Ömer Besim Kır Koşusu’nun galibi olarak kırmızı eşofmanı giymeye hak kazanacak. Yarışın birincisinin giydiği kırmızı eşofman, Ömer Besim Koşalay’ın 1924’te Türkiye’ye ilk kez getirdiği kırmızı renkli eşofmanı simgeliyor. Galatasaray Kulübü’nün unutulmaz isimleri arasında bulunan 1899 doğumlu Ömer Besim Koşalay, uzun yıllar sporcu, idareci ve gazeteci olarak atletizme hizmet vermişti. Koşalay’ın 1956’daki vefatından sonra Türkiye Atletizm Federasyonu, her yıl düzenlediği ‘Ömer Besim Kır Koşusu’ ile büyük atleti anıyor.

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