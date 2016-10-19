Ölü kuşlar başlıyor

Şeref Çetin’in yazıp yönettiği yeni oyunu Ölü Kuşlar görücüye çıkmaya hazır. Bu oyunda Esin Yüksel ve Şeref Çetin olağanüstü performansıyla seyirciyi büyüleyecekler.

Ölü Kuşlar oyunu yılın en iddialı oyunları arasında yerini alıyor. Ölü kuşlar oyunu aile içi demokrasiyi, kadın erkek arasındaki çatıştıkları, ötenazi hakkını ve hayata dair birçok konuyu işliyor. Ölü Kuşlar kendine has kurgusuyla; Türkiye ve Avrupa izleyicisiyle buluşacak.

Şeref Çetin ve Esin Yüksel ile “Ölü Kuşlar” oyunu hakkında söyleşi yaptık.

Şeref Çetin Tiyatrosu Sezonu ‘’Ölü Kuşlar ‘’ gibi çok güzel ve değerli oyun ile açıyor öncelikle sizlerin nasıl bir araya geldiğinizi öğrenebilir miyiz?

Esin Yüksel- Ben Şeref Bey’in yaptığı işleri takip ediyordum. Geçen sezon kendisiyle tanışma fırsatım oldu ve onunla çalışmak istediğimi söyledim. Şanslıydım! Yeni sezonda çıkaracağı oyunda bana uygun bir karakter vardı. Oyunu okur okumaz hemen kabul ettim.

Şeref Çetin-Evet ne güzel özetledi aynen Esin Hanım’ın anlattığı gibi oldu. Bize oyununuzdan bahseder misiniz?

Esin Yüksel – Kesinlikle farklı bir dille işlenmiş bir oyun. Birçok duyguyu bir arada barındırıyor. Bireylerin arasındaki zıtlıkları, aşkı, sınıfsal farklılıkları, kültür çatışmasını, toplumsal baskıyı, HIV virüsünü…

Şeref Çetin- Bir sağlık merkezinde tedavi gören Armin’e HIV virüsü bulaşmasıyla olay örgüsü başlıyor. Armin tutkuyla âşık olduğu Hazar’a bu virüsü bilmeden bulaştırıyor ve bu hastalık onların yaşamlarının dönüm noktası oluyor. Bu oyunda birbirlerine tutkuyla âşık olan Armin ve Hazar’ın aşkları için neler yapabileceklerini göreceksiniz.

Anladığım kadarıyla oyunda iki zıt karaktere can veriyorsunuz ve birbirinize tutkulu bir şekilde âşıksınız. Peki, karakteri çıkarmakta zorlandınız mı?

Şeref Çetin- Evet oldukça zorlandığımı söylemeliyim. Çünkü aşk, tutku, ihtiras, şehvet son derece hassas bir durumdur. Bunları gerçekte hissetmiyorsanız o duyguyu yakalamak bir hayli zordur ama Esin Yüksel’inde oyuna profesyonelce yaklaşımı ve disiplinli çalışmasıyla bu karakterleri içselleştirdik. Bu zor rollerin üstesinden gelmeyi başardık. Provalarda olağanüstü iki ayrı insan yarattık kendimizden…

Esin Yüksel – Evet biraz zorlandım. Farklı bir karakter öncelikle; Musevi bir sinema eleştirmeni. Hazar’a çok âşık! Bana benzeyen yönleri de var hiç benzemeyende. Benim için özel bir tecrübe olacak.

“ Ölü Kuşlar “ oyununuz nerelerde sahne alacak?

Şeref Çetin – Kısa bir Avrupa turnemiz olacak buralar Bremen, Hamburg, Amsterdam ve Fransa ardından Türkiye’ de Edremit körfezinde ve ege bölgesinde çeşitli şehirlerde gösterim yapacağız.

“Ölü Kuşlar” oyununuzun kadrosunda kimler yer almaktadır

Şeref Çetin- Oyunculuklarını Esin YÜKSEL ve ben üstlenmekteyiz. Işık – Efekt ve Sahne Tasarımını Şenol AKPINAR Proje Asistanlığını Burçak Seda ALTAY Fotoğraf Ferhat KAYGUSUZ Afiş Tasarım “ bi” galeri Nur Bardakçı üslendi.

Oyununuzun dekor kostüm aksesuar tasarlama aşamasında nasıl bir yol izlediniz?

Esin Yüksel- Oyun Balat’ta Armin’in evinde geçiyor. Hazar’la birlikte yaşamalarına rağmen neredeyse tamimiyle Armin’in zevkiyle döşenmiş, Hazar’ın yaptığı nü resimler dışında sarsıcı ve ilginç oyunlar yazıyorsunuz yazmak için nasıl bir yol izlediniz.

Bir sağlık merkezinde tedavi gören Armin’e HIV virüsü bulaşmasıyla olay örgüsü başlar. Tutkuyla âşık olduğu Hazar’a bu virüsü bilmeden bulaştırması da onlar için kaçınılmaz sonun başlangıcı olacaktır.

Ölü Kuşlar kadın erkek ilişkilerindeki çelişki ve çatışmaları, aile içi demokrasiyi, bireyler üzerindeki toplumsal baskıyı ele alır. Diyalogların derinlemesine inildiğinde aşkın sınıflar üstü bir olgu olduğunu görürüz. Bu oyunda insan vicdanının özenli bir dilde işlendiğini göreceksiniz.

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