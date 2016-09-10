Olof Palme adından korkan bir Türkiye..!

İsveç ile Türkiye arasında ta Vikinglere kadar uzanan çok eski bir tarihi bağ vardır. Sonradan da Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu izlere rastlarsınız. İsveç’in ilk Büyükelçilik açtığı ülke Türkiye’dir.

İsveç Kralı CARL XVI (Demirbaş Şarl) Ruslardan kaçarak Osmanlı İmparatorluğuna sığındığı için oradan kaynaklanan da bir yakınlık vardır. Bu yakınlık sayesinde İsveççeye Türkçe kazandırılmış kelimeler de mevcuttur.

Mesela bunlardan bir kaçı kiosk, divan, kalabalık, dolma sayılabilir. 1960’lı yıllarda Türkiye’den İsveç’e göç başlar. Özellikle Konya’nın Kulu ilçesinden başlayan bu göç daha sonra Konya’nın diğer ilçelerini de içerisine alarak genişler. Kulu ağırlıklı bu göç öyle büyük bir göçe ulaşmıştır ki, İsveç Başbakanları bile Ankara ziyaretlerini Kulu’dan başlatır hale gelmişlerdir. Yani iki ülke Vikinglerden başlayarak, Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi’nden hep güzel ilişkiler içerisinde olmuştur.

İsveç’in Başbakanlarından Olof Palme, dünya siyasetinde en ünlü olan Başbakanlarındandır. İsveç’e 1960’lı yıllarda göç eden Türkler arasında Olof Palme çok sevilmiştir. Hem dünyada izlediği politika ile ses getiren Olof Palme Türkler arasında da beğeni ve sevgi kazanır. 1986 yılında Stockholm’de eşi ile sinemadan çıktıktan sonra sokak ortasında kol kola yürürken öldürülen Olof Palme’nin bu ölümü İsveç’teki Türkleri de çok üzer.

Hem İsveç’e hem de Olof Palme’ya olan sevgileri olan Kululu Türkler Kulu’daki bir parka ve yola adı verilir. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yine parkı ve anıtı vardır.

DİKİLİ’DE TEPKİ DUYULDU

Geçen gün Dikili eski belediye başkanı Osman Özgüven’in girişimi ile Dikili merkezinde de barışın simgesi olan Olof Palme parkı ve anıtı açılmış. O günkü açılışı sohbette anımsatan Osman Özgüven, açılış anındaki yaşananları anlattı.

Belediye Başkanı olarak devlet yetkilisi konumundaki o zamanki kaymakamın nasıl kaçtığını anlattı. Kendisi de açılışta taşın altına elini sokarak bu park ve anıtın açılışını yaptığını söyledi.

Yani Türkiye’de eskiden bir İsveçli Sosyal Demokrat lider ne kadar korkularak bakıldığını anlattı. Oysa Olof Palme, İsveç’in bir dönemlerine damgasını vurmuş, dünyaca ün salmış bir değerli siyasetçisidir.

Bugün AK Parti’nin yaşama soktuğu birçok sosyal devlet politikasını yaşama sokan siyasi liderlerden biridir. Yani korkulacak değil, örnek alınan bir liderdir. Türkiye’nin de bu kadar örnek alınması gereken bir kişiden nasıl korktuğunu anlatınca, neden bu korku dağlara kurulur?

Sosyal demokrat ya da sol görüş bu ülkede bu kadar mı tecrit edilen bir anlayış diye şaşkınlıkla dinledim.

KONAN BİR İSİM GERİ ALINIR MI?

Şimdi işin bir de ahlaki boyutu ve devamlılığı vardır. Çok önemli bir konu olmadıkça, saygı çerçevesinde kimliği ne olursa olsun verilen bir paya geri alınmamalı. Dikili’de Olof Palme Parkı ve anıtı için taşın altına parmağını koyan Osman Özgüven, belediye başkanlığını kazanmadığı yıllarda belediye başkanlığını ele geçiren sağ iktidar hemen bunu fırsat bilip büyük bir iş yapıyormuşçasına adını değiştirmiş.

Sanki iyi bir halt etmiş. Bir daha ki seçimde CHP’nin adayı Osman Özgüven geri gelince Olof Palme Parkı ve anıtı da geri gelmiş. Yani anlayacağınız bizimkiler hala iş yapacağına sağ, sol çıkmazında bir ileri bir geri yapıyorlar.

İşte bu da Türkiye’nin dünyaca ünlü bir yabancı siyasi lidere verdiği değeri gösteriyor. Her şeyin bir devamlılığı ve devlet resmiyeti ve olgunluğu olması gerekir. Burası yaz, boz tahtası olmaması gerekir.

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