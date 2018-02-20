ABD Kürtlere neden destek veriyor..?

Eminim, bu soru Türk kamuoyunun kafasını çok meşgul ediyor…

Hâlbuki artık “sınırsız” boyutlara gelmiş bulunan desteğin nedeni açıkça ortada… Her dediklerini yapacak, istediği yere nükleer üsler kurmasına izin verecek ve eğitim seviyesi düşük halkını rahatlıkla savaşlara sürükleyebileceği yeni bir müttefik istiyorlar da ondan…

…Ve bu yeni müttefikin adı Büyük Kürdistan olacak…

Kendileri açısından haklılar… Çünkü artık l950’lerin ideal müttefiki Türkiye yok ellerinde…

Soğuk Savaş döneminin etkileri yakından hisseden, çok insanın öldüğü bir Dünya Savaşı’nı tarafsız kalarak atlatırken yokluklara katlanmış, her tarafı üslerle doldurulan, küçük bir dürtmeyle Kore Savaşına katılmayı kabul eden, Devlet Radyosu’nda “Amerika Amerika / Türkler dünya durdukça / beraberdir seninle / hürriyet savaşında” diye bağıran plakların çalındığı, okul çocuklarına bedava süt tozu ve peynir dağıtılan Türkiye tarihe karıştı…

1961’de kabul edilen Anayasa’nın etkilerini silmek için yaratılan sağ / sol bölünmesi de işe yaramadı… 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ise ABD açısından tam bir kırmızı alarm olmuştu…

Ambargo bile işe yaramamıştı… Kaddafi diye biri yardım elini uzatmıştı çünkü…

Tüm güçleri ile sosyal demokrat Ecevit’in iktidardan düşürülmesine çalıştılar ve bir ara seçimde bunu başardılar…

Bununla birlikte sağ / sol kavgaları dayanılmaz boyutlara ulaştı… Her gün, her yerde birileri ölüyordu…

Sonunda ABD’nin “Bizim Çocuklar” nitelemesiyle bahsettiği birilerinden 12 Eylül Darbesi geldi planlı olarak…

İlginç bir şekilde, darbeyi yapanların istediği değil 4 eğilimli (!) ANAP’ın kazandığı bir seçim yaşadı Türkiye… Eğer onun başındaki adam kendini “başkanlık hevesine” kaptırmamış olsaydı, daha da uzun sürecekti…

İlk kez bir kadının liderliğinde geçen bir ara dönem sonrasında Ecevit’in tekrar Başbakan olduğunu görünce ABD’de alarm verildi…

Sonrasını biliyorsunuz zaten…

İşte ABD, bu nedenle bölgede Türkiye’nin yerini doldurabilecek bir Büyük Kürdistan kurulmasını istiyor…

Rusya’ya güvenmek de ne kadar mümkün acaba..?

Şu andaki gidişata bakınca, insanın “Tanrı Türkiye’yi korusun” demek geliyor içinden…

19 Mayıs 1919’dan daha sıkıntılı bir durumdayız…