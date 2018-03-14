Şehit Miraç Yıldırım İlkokulu koordinatörlüğünde ilçemizde başlatılan “Okuyan Veliler, Yeşeren Nesiller” projesi hayata geçirildi

İlçe genelindeki tüm okullarda proje ilgili e-konferans sistemi ile ilgili tanıtım yapıldı. Tanıtım programına Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan ERANIL, Şube Müdürü Dursun KARAKUŞ, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa ALAŞ, proje çerçevesinde okullarımızın kütüphanelerinin aktif halde kullanıma sunulacağını, proje kapsamında toplanan kitaplarla kütüphanelerin zenginleştirileceğini, haftada bir gün öğrencinin velileri ile birlikte kitap okuma etkinliği düzenleneceğini, okuma-yazma bilmeyen başta veliler olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik okuma-yazma kursları açılacağını söyledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN konuşma yaptı. Konuşmasında, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, öğrenci ve velilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak için bu projenin çok önemli olduğunu ve projeye Belediye olarak gerekli desteği vereceklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan ERANIL konuşmasında proje ile ilgili bilgi verdi ve desteklerinden dolayı başta Elmadağ Belediye Başkanı Sayın Gazi ŞAHİN olmak üzere, tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür etti.

E-Konferans sistemi ile okullarımıza görüntülü olarak bağlanılarak proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Program sonunda Belediye Başkanı Gazi ŞAHİN ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan ERANIL tarafından, yeni açılacak olan kütüphane için ilk kitaplar hediye edildi.