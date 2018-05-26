SİVAS İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde oy kullanma işleminde imza yerine parmak basacak kişilerin tespit edilerek okuma-yazma kurslarına katılımlarının sağlanacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kentteki basın kuruluşu temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Sivas Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar yemeği öncesinde bir süre basın mensupları ile sohbet eden Savaşçı, kurum faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tamamlanan, devam eden, planlanan proje ve yatırımlar hakkında bilgi veren Savaşçı, Sivas’ta devam eden eğitim yatırımlarının 555 milyon liraya ulaştığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’a tüm Sivaslılar adına teşekkür ediyorum” dedi. Bakan Yılmaz’ın Sivas’a olan desteği ve Sivas Valisi Davut Gül’ün eğitim alanındaki gayretli çalışmalarının kent için çok önemli olduğunu belirten Savaşçı, “Yatırım anlamında gereken her şey yapılmış durumda. Son teknoloji ile donatılmış, modern eğitim yuvalarımızın yanı sıra mevcut okullarımızın bakım ve onarımları ile ilgili de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar için 22 milyon liranın üzerinde bir ödenek aktarımı var. Yani, kaynak sıkıntımız söz konusu değil. Bize düşen, bu modern eğitim yuvalarımızda eğitim-öğretimi en iyi, en kaliteli şekilde çocuklarımızla buluşturmaktır. İnşallah, ben ve çalışma arkadaşlarımız bu yönde var gücümüzle çalışacağız” dedi.

OKUMA YAZMA BİLMEYENLERE KURS İMKANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğinin Sivas’ta başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Savaşçı, son 4 yılda okuma-yazma kursuna katılan kursiyer sayısı 2 bin 984 kişi iken, 5 Şubat-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında ise 12 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Bu konuda 24 Haziran seçimlerinde önemli bir tespit çalışması gerçekleştirileceğini de belirten Savaşçı, “Hem ildeki yönetici arkadaşlarımız hem de ilçelerimizdeki idarecilerimize bu konuyu ilettim. Bu bizim için önemli bir fırsat. Okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımız oy kullanma işlemi sırasında tespit edilecek. Yani, oy kullanma işlemini sırasında imza yerine parmak basan vatandaşlarımızı tespit ederek, ilimiz genelinde okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı ve kurslara kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.