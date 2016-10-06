Okuma aşkı engel tanımadı

DENİZLİ’nin Çal İlçesi’nde doğuştan görme engelli, ilkokul mezunu olan 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Seher Meşe, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne başvurarak önce ortaokulu, ardından da liseyi açıktan bitirerek mezun olmanın sevincini yaşadı. Kaymakam Selami Korkutata’nın, azmi nedeniyle ödüllendirdiği Meşe’nin şimdiki hedefi ise, üniversitede psikoloji bölümü okumak.

Çal İlçesi’nin İsabey Mahallesi’nde yaşayan, doğuştan görme engelli Seher Meşe, çocukluğunda imkanları olmadığı için sadece ilkokuldan mezun olabildi. İki çocuğu olan ve onları da okutan çiftçi Seher Meşe, yıllardır okuma hayalini açık öğretimle gerçekleştirdi. 2013 yılında Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde açık ortaokula kayıt yaptıran Meşe, 9 ayda açıktan ortaokulu bitirip, mezun olarak diplomasını aldı. Ardından da 2014 yılında açık liseye başvuran Meşe, çiftçi eşi Halil Meşe’nin büyük desteğiyle 2,5 yılda da açık liseden mezun olup, lise diplomasını aldı.

Görme engelli Seher Meşe, ortaokul ve lise diplomasını almasında en büyük desteği eşi Halil Meşe’den gördü. Halil Meşe, eşinin diploma sahibi olabilmesi için gece gündüz demeden ders kitaplarını okudu. Anlamadığı yerleri tek tek anlattı. Seher Meşe ise, sınavlara eşinin desteğiyle çalışarak mezun olmayı başardı.

KAYMAKAM ÖDÜLLENDİRDİ

Çal Kaymakamı Selami Korkutata, azimle ders çalışarak ortaokul ve liseden mezun olan Seher Meşe’yi tebrik edip, ödüllendirdi. Kaymakam Korkutata, Meşe’nin başarı öyküsünün örnek olması gerektiğini belirterek, “Seher hanımın gözleri görmüyor ama içindeki okuma aşkı bizleri çok duygulandırdı. Bu başarı örnek olmalıdır. Bizler bu şekilde olanlara maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Seher Meşe ise, gözlerinin görmemesinin kendisi için engel olmadığını belirterek, “Ortaokul ve lisede dersleri çalışırken en büyük desteği eşimden gördüm.

Eşim akşamları bıkmadan usanmadan kitapları bana okudu. Böyle ders çalıştık ve bu günleri yaşadım, çok mutluyum.

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