ERZURUM’un Şenkaya ilçesinde bu yıl kapatılan Yanıkkaval Ortaokulu’nun 36 öğrencisi, kayıt yaptırdıkları Kömürlü Ortaokulu’nda, yemek ihalesi daha önce yapıldığı için verilen öğle yemeğinden faydalanamıyor.

Diğer öğrenciler yemekhanede yemek yerken, 36 öğrenci, annelerinin evde hazırladıklarını ya da aldıkları bisküvileri, çıktıkları bahçede masa olarak kullandıkları duvarın üzerinde yiyor.

Şenkaya ilçesinin 350 nüfuslu kırsal Yanıkkaval Mahallesi’ndeki ortaokul, öğrenci sayısının 40’ın altına düşmesi nedeniyle bu yıl kapatıldı. Açıkta kalan 36 öğrenci, 5 kilometre uzaklıktaki Kömürlü Mahallesi’nde bulunan ortaokula kaydedildi. Ancak okulun yemek ihalesi daha önce yapıldığı için verilen yemekten bu öğrenciler yararlanamıyor. 36 öğrenci, öğle yemeğinde annelerinin evde hazırladıkları yemekleri bahçede yiyor. Öğrenciler, bahçe duvarını da masa olarak kullanıyor.

Veliler, okullarının kapatılmasına ve çocuklarının gittiği okulda yemek verilmemesine tepki gösterdi. Velilerden Akın Erdem, öğrencilerin soğuk ve yağışlı havalarda bile dışarıda yediğini, bu çağ dışı uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirterek, “Yanıkkaval Mahallesi’ndeki okulumuz öğrenci azlığı gerekçesiyle kapatıldı. 36 öğrencimiz Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından YİBO’ya verilmek istendi. Biz de yatılı kalmaları yerine, köyümüze yakın olan Kömürlü Mahallesi’ndeki okula taşımalı olarak gitmesini istedik. Öğrenciler, Kaymakamlık tarafından tahsis edilen minibüslerle okula gidip geliyor. Fakat yemek ihalesi önceden yapıldığı için okuldaki 105 öğrenciden, bizim olan 36 öğrenciye yemek verilmiyor. Yemek saatinde çocuklarımız koku yaptığı için sınıflara bırakılmadığından okulun bahçe duvarını yemek masasına çeviriyor ve karınlarını burada doyuruyor” diye konuştu.

‘YEMEKHANEYİ KULLANMIYORLAR’

Çocuklar, evlerinden annelerinin hazırladığı yemekler ya da bakkaldan aldıkları bisküviler ile karnını doyurduğunu belirten Erdem, “Kömürlü Mahallesi’ndeki okulun 105 öğrencisi var. Bunlardan 36’sı yemekten muaf tutuluyor. Çocuk bunlar, nefis denen bir şey var. Öğle arasında diğer öğrenciler yemekhaneye giderken, bunlar dışarı çıkıp yanlarında götürdüklerini yiyor. Yanıkkaval öğrencileri annelerinin hazırladığı yemekleri, ya da aldıkları bisküvileri tüketiyor, diğer öğrenciler ise güzel yemeklerle karnını doyuruyor. Bu nedenle yemekhaneyi kullanmıyorlar. Bu çocuklar yanlarında yemek götürmezlerse, 9 saat boyunca aç kalmak zorunda kalacaklar. Yaşanan bu durumdan ötürü bazı öğrencilerimiz okula gitmek istemiyor” dedi.

İlçe yetkilileri, yemek ihalesinden sonra çocukların okula kayıt yaptırıldığını ancak bu sıkıntının giderilmesi için çalıştıklarını belirtti.