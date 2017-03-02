Okulu renklendirerek sevdirdiler

Niğde’ye bağlı Orhaneli beldesindeki ortaokul, koridorları, odaları, sınıfları, sıraları ve kalorifer petekleri rengarenk boyanıp koridorlarına kırmızı halılar serilerek öğrenciler için daha sevecen bir mekana dönüştürüldü.

Orhanlı Ortaokulu Müdürü Halil İbrahim Bekmezli, öğrencilerin sık sık devamsızlık yaptığı okulda, renkleri kullanarak bu soruna çözüm bulmak için çalışma başlattı.

İlk olarak müdür ve müdür yardımcısı için ayrılan odayı hayırseverlerin katkısı ve kendi imkanlarıyla boyayan Bekmezli, daha sonra da öğrencilerin yardımlarıyla koridor, sınıf, sıra ve kalorifer peteklerini boyadı.

Koridorlara kırmızı halı, sınıf ve oda kapılarına ise Akşemseddin, Yunus Emre, İbn-i Sina, Farabi, Oktay Sinanoğlu, Piri Reis, Mevlana, Cahit Arf, Ali Kuşçu, Aziz Sancar ve 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in öz geçmişleri ve resimleri yerleştirildi.

Renklendirilerek bambaşka bir görünüme kavuşan okulda, öğrencilerin daha az devamsızlık yapması ise dikkati çekti.

Resim öğretmeni de olan Bekmezli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, renklerin gücünü kullanarak okulu eğlenceli bir hale getirip, öğrencileri okula bağlamaya, devamsızlıklarını azaltmaya, okula ilgilerini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Sınıflara kitaplık ve askılık da taktıklarını ifade eden Bekmezli, öğretmenler odası oluşturduklarını, ışıklandırma, ses sistemi yaptıklarını ve dört bir köşesi rengarenk olan okulu öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirtti.

Bekmezli, okulda yapılan değişikliklerle öğrencilerin devamsızlıklarının minimum seviyeye indiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

“Veliler, çocuklarını internet kafeden alamıyorlar, şikayet ediyorlardı. Şimdi devamsızlık oranımız ciddi oranda azaldı. Hastalık veya ailevi bir durum haricinde çocuklarımız seve seve, koşarak okula geliyor.

Çalışmalarımızın sonunda ziyarete gelen veliler teşekkür ediyor ve çocuklarının okula severek geldiklerini söylüyorlar. Bizim için de önemli olan buydu, çocukları okula bağlamak. Severek ve zorunluluktan değil gönüllü olarak okula gelmesini sağlamak istedik.”

Okulun müdür yardımcısı ve fen bilgisi öğretmeni Osman Çelik ise çocukların okula artık daha mutlu geldiğini vurguladı.

Renklerin sayesinde daha canlı daha aktif şekilde ders anlattıklarının altını çizen Çelik, öğrencilerin okulda daha çok vakit geçirmek istediğini aktardı.

Öğrenciler renkli okullarından memnun

Okulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencisi Sevgi Topal da yeni sıralardan çok memnun olduğunu belirterek, “Eski sıralar kötüydü herkesin adı yazıyordu. Şimdi sınıfa girdiğimizde, içimiz huzur doluyor. Sınıf çok güzel ve cıvıl cıvıl. Öğretmenlerimize boyarken yardımcı oldum, eğlendik. Benim sıram kırmızı, hocalarımız güzel renkler seçmiş, hepimiz sevdik renkleri.” diye konuştu.

Esra Yıldız ise önceden oturduğu sıranın kırık olduğunu dile getirerek, “Şimdi sıralarımız rengarenk, çok güzel. Sınıfa gelmeyi çok istemezdim ama şimdi çok beğeniyorum ve her gün gelmeyi istiyorum.” dedi.

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