Keçiören Belediyesi, 2017 – 2018 Eğitim -Öğretim Yılının sona ermesinin hemen ardından okulların yeni döneme hazırlanması için kolları sıvadı.

Keçiören Belediyesi ilçe genelindeki ilk ve ortaöğretim okullarına boya malzeme yardımı yaparak yeni dönem hazırlıklarına erken başladı. Okullara 250 adet dış cephe, 750 adet iç cephe, 275 adet yağlı boya Keçiören Belediyesi ekiplerince teslim edildi.

Okullara boya yardımı yapılmasına ilişkin Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; “Eğitime yapılan her yatırım bizim için değerlidir, önemlidir. Gelen bütün talepleri inceliyoruz. Boya-badana, tadilat, bahçe düzenlemesi, oyun ve oturma grubu gibi fiziki ihtiyaçlara anında karşılık veriyoruz. Eğitim mekânı ne kadar bakımlı ve ferah olursa öğrencilerin başarısı da o nispette artar. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha iyi eğitim ortamlarına kavuşturmak istiyoruz. Ekiplerimiz okulların çevrelerindeki bordür, tretuvar ve kilit taşı yapımı çalışmalarını da sürdürüyor.” dedi.

Ayrıca Keçiören Belediyesi, panel çit, hız kasisi, istinat duvarı, tel örgü çekimi gibi tamiratlarla çocukların yeni dönemde daha güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağladığı çalışmalarına yaz boyu devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da okulların ihtiyaçları ile ilgili belediyeye yapılan taleplerin süratle karşılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.