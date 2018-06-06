Şişli Belediyesi’nin başlattığı ‘Okullararası Geri Dönüşüm Yarışmaları’ ile 7 bin 702 kilogram atık, bin 699 kilo pil, 800 litre atık yağ, 3 bin 325 kilo kapak, 53 bin bin 665 kilogram ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı. Yarışan okullar 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ödüllendirildi.

Şişli Belediyesi, doğal kaynakların yanlış bir şekilde tüketilmesi ve doğanın tahrip edilmesi ile tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen çevre kirliliğinin önlenmesi için harekete geçti.

“BU BİLİNCİ AŞILAMALIYIZ”

Okullararası Geri Dönüşüm Yarışması’nın ödül töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, geri dönüşümün çevre için önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Şişli Belediyesi olarak doğanın korunmasından hepimizin sorumlu olduğunu biliyor ve tüm çalışmalarımızı dünyamızı koruma hassasiyetiyle gerçekleştiriyoruz. Daha iyi bir dünya için yalnızca bizim belediye olarak yaptığımız çalışmalar yetmez, geri dönüşüm bilincini mümkün olduğunca çok insana aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de özellikle küçük yaşlardan başlayarak çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Okullararası Geri Dönüşüm Yarışmalarını da bu amaçla başlattık. Çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda büyükleri de bilinçlendireceğine inanıyor, bu hususta onlara çok güveniyorum.”

800 MİLYON LİTRE İÇME SUYUNUN KİRLENMESİ ÖNLENDİ

Bugüne kadar atık yönetimi konusunda pek çok çalışmaya imza atan Belediye, çevre kirliliğinin önlenmesinde çok önemli bir yeri olan geri dönüşüm bilincini küçük yaşlardan başlayarak aşılamak için başlattığı “Okullararası Geri Dönüşüm Yarışmaları” ile hem doğaya hem de okullara kazandırdı. Şişli’deki ilkokul, ortaokul ve liseler, elektrikli-elektronik atık, atık pil, kızartmalık atık yağ ve pet şişe ile kapak toplamak için 2017-2018 eğitim dönemi boyunca yarıştı. Yarışma boyunca 800 litre atık yağ toplanarak 800 milyon litre içme suyunun kirlenmesi önlendi. Toplanan 3 bin 325 kg kapak ile hem çevrenin korunması hem de 15 bedensel engelli bireye tekerlekli sandalye verilmesi sağlandı.

ŞİŞLİ’DE TOPLANAN ABLAJ ATIĞI İLE YAKLAŞIK 130 BİN AĞAÇ KURTARILDI

Ayrıca 53 bin 665 kilogram ambalaj atığı ile yaklaşık 912 ağaç kurtarılırken, 7 bin 702 kilogram E-atık toplandı ve bin 699 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırıldı. En çok atığı toplayan okullar ise düzenlenen törenle ödüllendirildi. Şişli genelinde ise 8 bin ton ambalaj atığı toplanarak yaklaşık 130 bin ağaç kurtarıldı. Yine Şişli genelinde 2017 yılında 421 bin 531 litre atık yağ toplanarak Yaklaşık 422 milyar litre suyun kirlenmesi önlendi.

ÖDÜL KAZANAN OKULLAR

Feriköy Necdet Kotil İlkokulu, Özel Feriköy Ermeni İlkokulu, Maçka Akif Tuncel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Resneli Niyazi Bey Ortaokulu, Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Handan Ziya Öniş İlkokulu, Özel Karagözyan Ermeni İlkokulu, Özel Lider Şişli İlkokulu, Gülbağ Selim Sırrı Tarcan Okulu, Özel Saint Michel Fransız Lisesi, Özel Pangaltı Ermeni İlkokulu, Sait Çiftçi İlkokulu, Özel Doğa Koleji İlk ve Ortaokulu, Talatpaşa Ortaokulu, Hüseyin Ani Kurşun Okulu.