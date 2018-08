Yaz tatilinin bitimi için artık sayılı günler kaldı ve geri sayım başladı. Çocuklarını yeni eğitim yılına hazırlamak isteyen veliler için ise zorlu süreç başladı bile.

Çocuklarının başarılı bir eğitim yılı geçirmek için velilere uzmanların önerileri var.

Kayıt dönemi, var olan okul için hazırlıklar derken çok yakında milyonlarca öğrenci dersliklerdeki yerini alacak. Ancak yazın son döneminde özellikle velilerin, çocuklarının hazırlandıkları bu yeni maraton konusunda dikkat etmesi gereken pek çok nokta bulunuyor. Ebeveynlerin yanlış davranışları yüzünden binlerce öğrencinin eğitim dönemi kötü geçebiliyor.

Çocukların yaz tatilinde okul dönemine kıyasla daha serbest oldukları için onları en zorlayacak konu yeniden düzenli ve disiplinli okul yaşamına alışmaları önemlidir.

Uzmanlar, “Önceki sene okula gitmiş çocukların okula başlamalarında çeşitli motivasyonlar vardır. Her ne kadar yeniden ders çalışmaya başlayacakları için huysuzlansalar da tatil boyunca görmedikleri arkadaşlarına kavuşmak onlar için oldukça heyecan vericidir.

Okullarında yapılan herhangi bir değişiklik, sınıflarının yerinin değişmesi gibi küçük detaylar da onları mutlu edebilir. Okul konusunda hevesli olmayan çocuklara ders haricindeki avantajlar hatırlatılarak duyguları olumluya çevrilebilir” diyorlar.

Okula ilk kez başlayacak çocuklara gösterilmesi gereken özen de elbette veliler için önem taşır.

Onlar, büyümenin çok büyük bir adımı olan okul hayatına başlangıç aşamasındalar. Her ne kadar daha önce anaokulu veya hazırlık sınıfına gitmiş olsalar da birinci sınıfın önemi her zaman farklıdır. En önemlisi okuma, yazma öğrenilecek bir seneye başlangıç yapıyor olmalarıdır.

Uzmanlardan velilere birkaç öneri derledim.

Hayat düzeninizi okullar açılmadan bir hafta kadar önce okula göre yeniden düzenleyebilirsiniz. Böylece okula adaptasyon kolaylaşacaktır.

Ailecek okul alışverişine çıkabilirsiniz. Yeni kıyafetler, kırtasiye eşyaları çocukları okulun başlaması konusunda heyecanlandıracaktır.

Alınacak ürünlerin yerli ve güvenilir olması kadar ithal ürünlerin de çocukların sağlığına uygun olmasına azami önem gösterin.

Çocuğunuzdan başlayacak okul dönemine dair hedeflerini düşünmesini isteyebilirsiniz. Unutmayın ki kendi koyduğumuz hedefler için çalışmak daha kolaydır.

Bu sene sonunda sınava girecek öğrenciler biraz daha endişeli olabilirler. Okulun başlamasının bir diğer anlamı geçecek her günle sınava bir adım daha yaklaşacak olmalarıdır.

Sınava hazırlık yolunun zor olduğu ama bu yolun sonunun aydınlık olduğu da hatırlatarak çocuğunuzu cesaretlendirebilirsiniz.