Okulda tuz odasında terapi

İZMİT’te özel bir okulda 2 ton tuz kullanılarak oluşturulan tuz terapi odasında öğrenciler hem ders yapıyor, hem terapi görüyor.

İzmit Alikahya Mahallesi’nde bulunan özel bir okulda tuz mağaralarından alınan 2 ton tuzla yerden tavana kadar kaplanan odada ana okulu öğrencileri haftada 20’şer dakikadan iki seans, ilkokul öğrencileri ise 40 dakika 1 seans tuz odasına girerken, derslerini de yapıyorlar.

Okul Müdürü Nimet Meydan eğitimin yanında yenilikçi bir anlayışa da sahip olduklarını belirterek, “Eğitimin yanı sıra çocukların sağlıklarının korunmasına yönelik projeler geliştiriyoruz. Okulumuza yaptığımız tuz odası çevre okullara da örnek olacak bir proje. Düzenli olarak tuz odası terapisi alan çocukların alerji, soğuk algınlığı, astım, bronşit ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklardan daha fazla korunduğunu gözlemledik. Nefes egzersizlerinin yanı sıra tuz odasının çocukların rahatlamasına yardımcı olduğunu görüyoruz” dedi.

Tuz odasının özellikle solunum yolları rahatsızlıklarında etkili olduğunu söyleyen Meydan, “Duvarları tamamen tuzlarla kaplı olan bu odalarda havaya da tuz püskürtülüyor. Odaya giren kişiler solunum yoluyla bu tuzlu havayı soluyor. Tuz terapisi geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan önemli doğal şifa kaynaklarından biridir. Özellikle solunum yolları rahatsızlıklarında etkili. Okulumuzda ki öğretmenlerimizi de tuz odasında terapilere alıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda da hiç bir yan etkisi olmadığın öğrendik” diye konuştu.

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