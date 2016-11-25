Okul öncesi çocukları cinsel istismardan koruyacak proje

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Gülseren Çıtak Tunç, okul öncesi çocukları cinsel istismardan korumaya yönelik doktora çalışmasıyla eğitim programı geliştirdi.

Dr. Gülseren Çıtak Tunç, çocuklara yapılan dokunuşların uygun olup- olmadığını, doğru bölgeyi kapsayıp- kapsamadığına karar verecek bu proğramı, Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’a sundu.

Öğretim Görevlisi Dr. Gülseren Çıtak Tunç, çocuklara yönelik cinsel istismarı yaygın gördüğünü ve 2 yıl önce böyle bir çalışmaya başladığını, geliştirdiği programın da tamamen çocukları korumaya yönelik olduğunu söyledi.

Ülkede çocukları çok seven ve sevgisini dokunarak gösteren bir kültür bulunduğunu vurgulayan Dr. Gülseren Çıtak Tunç, şöyle dedi:

“Bu kadar dokunmatik bir sevgi çemberi içinde küçük çocuklar bu dokunuşların uygun dokunma olup- olmadığına, doğru bölgeyi kapsayıp- kapsamadığına karar verebilir. Ben de çocukların bu kararı vermelerini sağlayacak bir eğitim yöntemi geliştirdim ve öğretmenlerin hizmetine sundum. Hedefim, ilerde bu çalışmayı tüm okul öncesi öğretmenlerine göndererek çocukların eğitimine yardımcı olmak.”

Rektör Prof.Dr. Yusuf Ulcay da, Üniversite olarak toplumun eğitimine yönelik bu çalışmayı Bilimsel Araştırma Fonu’ndan desteklediklerini ve çocukların cinsel istismara karşı korunmasında eğitim kuruluşlarına bir yöntem sunduklarını kaydetti. (DHA)

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