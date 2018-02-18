ABD’nin Florida eyaletinde Nicolas Cruz isimli 19 yaşındaki genç, kavga ettiği için ilişiğinin kesildiği okulu bastı, 17 öğrenciyi silahla tarayarak öldürdü. Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Bu katliamların en önemli nedenlerinden biri ABD’de bireysel silaha ulaşımın son derece kolay olmasıdır.

Silah satan dükkanlardan birine girip kimliğinizi ibraz ederseniz vitrindeki silahlardan birini satın alarak dışarı çıkabilirsiniz.

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ABD’deki katliamdan ders çıkararak bizim de bazı önlemler almamız gerekiyor.

Bunların en başında silaha ulaşımın zorlaştırılması geliyor.

Bugün Türkiye’de internet üzerinden 350-400 lira bedelle adrese teslim pompalı tüfek almak mümkündür.

Çıkarılacak bir yasa ile halkın elindeki silahlar (av tüfekleri ve pompalı tüfekler dahil olmak üzere) toplanmalı, ondan sonra da silah sahibi olmak fevkalade zorlaştırılmalıdır.

Diğer yandan, okulların girişine elektronik kapı ve x-ray cihazları konarak içeri silahla girmenin önü kapatılmalıdır.

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Peki,bu önlemler yeter mi?

Yetmez!

Psikiyatrist Ülkü Akyol Ardıç’ın ABD’deki katliamla ilgili yaptığı şu değerlendirme de son derece önem taşıyor:

“ABD’de saldırıyı yapan gençte anti-sosyal kişilik bozukluğu olduğunu düşünüyorum.

Bu durumdaki bir genç şiddet içeren video oyunu, film ve dizilere maruz kaldığında bir yerde öfke patlaması yaşayarak çevresine büyük fiziksel zarar verebiliyor.

Yaş düzeyine uygun olmayan video oyunu, film ve dizilere çocuklar hiçbir şekilde maruz kalmamalı. Bunlar bir çocuk ve ergenin gelişimi için sağlıklı şeyler değil.

Ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarının takibini yapmalı ve daha dikkatli olmalı. Ebeveynler, onların her istediğini yapmanın özgürlük olduğunu düşünmemeli.”

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Evet, Dr. Ardıç’ın da vurguladığı gibi çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddet içeren video oyunu, film ve dizilere maruz bırakmamalıyız.

Geçenlerde büyük bir televizyon kanalında yayınlanmakta olan komedi skeçlerinden birinde dört kişi bir arkadaşları tarafından öldürüldü.

Komedi programında bile seri cinayet işleniyorsa gerisini siz düşünün artık!

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Yakında ABD’ye benzemek istemiyorsak çocuklar ve ergenleri şiddete yönelten nedenler üzerinde derin derin düşünmeli ve gerekli önlemleri vakit geçirmeden almalıyız.