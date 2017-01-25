Okul duvarlarına “ressam” dokunuşu

Aksaray’da resim yeteneğini kendi çabasıyla geliştiren 53 yaşındaki Kadir Kumcu, çalışmalarıyla 30 yıldır okul duvarlarını renklendiriyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Kumcu’nun resim yeteneğini, ortaokul yıllarında öğretmeni keşfetti. Resimle ilgili eğitim almayan ve yeteneğini kendi çabalarıyla geliştiren Kumcu, anaokulu, ilkokul ve liselerin duvarlarına resim yapmaya başladı.

Çalışmalarını genellikle öğrencilerin tatile girdiği dönemde yapan Kumcu, fırçalarıyla duvarları renklendirip, çocukların okulu daha çok sevmesine katkıda bulunuyor.

Birçok okuldan teklif alıyor

Kumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim yapmayı çok sevdiğini, bunun adeta hayatının parçası olduğunu söyledi.

Okullara yaptığı eserlerin ilgi gördüğünü, birçok yerden teklif aldığını belirten Kumcu, “Öğrenciler yaptığım resimlerden çok memnun kalıyor. Bazen okula gitmek istemeyen öğrencilerle karşılaşıyorum. Çocukların resimlerimi görünce daha heyecanla okula gittiklerini düşünüyorum. İşimi severek yapıyorum. Aksaray ve çevresinde 40’a yakın okulun resimlerini yaptım. Geçimimi bu işle sağlıyorum. Okulları güzelleştirmek hem beni hem de öğrencileri sevindiriyor.” diye konuştu.

Milli değerleri yansıtan resimler yapıyor

Çalışmalarını zorlu kış şartlarında bile aksatmadığını, resimlerini tek başına yaptığını anlatan Kumcu, şunları kaydetti:

“Her işte olduğu gibi bizim mesleğin de zorlukları var. Mesela şu an hava çok soğuk. Kışın da olsa işimi sürdürmek zorundayım. Bir okuldaki işimi, büyüklüğüne göre yaklaşık 15 günde bitiriyorum. Ana sınıflarına, okulun iç ve dış cephelerine resimler yapıyorum. Duvarlara genellikle öğrencilerin sevdiği çizgi film karakterlerini, milli değerlerimizi yansıtan resimleri çiziyorum. Türk bayrağı, Çanakkale Zaferi’ni yansıtan Seyit Onbaşı, Ulubatlı Hasan gibi milli değerlerimizi yansıtan resimlere daha çok ağırlık veriyorum.”

Okulların yanı sıra restoran ve kafeteryalara resimler yaptığını dile getiren Kumcu, talep geldiğinde başka illere de gittiğini, İstanbul, İzmir ve Manisa’da birçok okulda eserlerinin bulunduğunu vurguladı.

Hasandağı Ortaokulu Müdür Yardımcısı Salih Çayır ise okulu öğrenciler için daha cazip hale getirmek için çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, “Duvarlara yapılan resimlerle okulumuz daha renkli hale geldi, adeta yenilendi. Resimlerde milli değerlerimizi ve Aksaray tarihini yansıtan unsurları kullandık. Hem biz hem de öğrencilerimiz böyle bir okulda bulunmaktan çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...