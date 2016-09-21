Okul alışverişinde TSE’li ürün çağrısı

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yeni eğitim- öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrencilere başarılar diledi ve okul alışverişinde TSE’li ürünlerin tercih edilmesi uyarısında bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okul alışverişinin hız kazandığını belirten Hiçyılmaz, “Kırtasiye ve giyim başta olmak üzere piyasada bir canlanma oldu. Bu canlanmayla birlikte odamız üyeleri, TSE standartlarına uygun olmayan ürünlerin satışından dolayı etkilendiklerini belirtmektedirler. Bunun önüne geçilebilmesi için herkesin duyarlı davranması önem arz etmektedir” dedi.

Özellikle kırtasiye ürünlerinde bu sıkıntının başı çektiğini ifade eden Hiçyılmaz, “TSE standartları dışında üretilmiş ve düşük kalitedeki Çin menşeli ürünler, çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyebilmekte ve kalitesiz olmaları nedeniyle de uzun ömürlü olamamaktadırlar. Bu nedenle yerli malı ürünlerin tercihi önemlidir” dedi. Velilerin alışverişlerinde TSE standartlarına uygun ürünleri tercih etmelerinin yararlarına olacağını kaydeden Hiçyılmaz, “Çocuklarımızın sağlığı düşünülerek, standartlara uygun kaliteli ürünlerin satın alınması ve kullanılmasını öneriyorum. Üyelerimizin de satışlarında bu noktalara dikkat edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

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