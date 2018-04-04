CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okul açılışında açıkladığı otopark vaadiyle eğitimin istismar edildiğini ifade etti. Tanal, “Sayın Cumhurbaşkanımız eğitimin en büyük sorunu çözdü. Eksik olmasın her okula otopark sözü verdi. Artık çocuklarımızın eğitim seviyesi daha yükselecek” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okul açılışında açıkladığı ilginç vaadi eleştirdi. Cumhurbaşkanının “Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım” sözlerinin perişan olan eğitim sisteminin aynası olduğunu kaydetti. Tanal, Cumhurbaşkanının her okul altına bir otopark vaadini şöyle yorumladı.

“Cumhurbaşkanı dün toplu okul açılışında aynen şu vaadini açıkladı. “Valimizden az önce müjdesini aldım. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Hem mahallenin bu araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım, hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar.” İlk duyduğumda acaba açılış metinlerini mi karıştırdı diye düşünmüştüm. Malumunuz bir günde sonsuz açılış görünümlü mitingler yapabilme yeteneğine sahip. Açılışını yapmadığı bir gazoz kapağı kalan Sayın Cumhurbaşkanımızın okullara otopark vaadi akıllara neden kütüphane olmasın, neden bilim laboratuvarı olmasın, neden tiyatro salonları, spor salonları olmasın, neden müzik derslikleri yapılmasın, sanat merkezleri olmasın sorularını getirdi. Benim Belediye Başkanı olduğu bir İstanbul’da eğitim sistemine yararı baz alınarak okullarımızın ihtiyaç ve eksiklikleri giderilecektir. Valimizden az önce müjdesini aldım dediği otoparkmış meğer… Keşke Valilerinden kütüphane sözü alabilseymiş. Keşke valilerinden durumu olmayan öğrencilere burs sözü alabilseymiş. Keşke Belediye Başkanlarını mutlu etmek için değil de öğrencileri mutlu etmek için çabalasa. Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kalmıştı. Türkiye 72 ülke içinde 50’nci sırada. Acaba bu kendisi için ne ifade ediyor? Eğitim sistemini yapboz tahtasına çeviren, çocukları ve velileri tedirgin eden hükümet, öğrenciyi bilime ve fenne yöneltecek projelere kafa yormalıdır. Eğitim sistemimizin, okulların asıl sorunları otopark yoksunluğu değildir. Kadın erkek karışık eğitim sistemine karşı çıkan bağnaz okul müdürleridir. Atatürk’ün çıkarıldığı müfredattır. Sürekli değişen sınav sistemidir. Öğrenciler üzerinden, eğitim sistemi üzerinden, belediyelere ek gelir sağlayacak, rant kokan projeleri çocuklarımızdan uzak tutunuz.”