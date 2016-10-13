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Oksana Neveselaya öğretmen sosyal medyayı salladı

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Editör
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Öğrencisinin ders anlatırken gizlice kameraya çektiği genç öğretmen ’nın görüntüleri Youtube’da izlenme rekorları kırdı.

Belaruslu matematik öğretmeni Oksana Neveselaya sınıfta ders anlatırken öğrencisinin çektiği 15 saniyelik görüntüsü Youtube‘da en çok tıklanan görüntüler arasına girdi.

Daily Mirror, gazetesinin haberine göre, sadece 4 gün içinde 300 binden fazla kere izlenen genç ve güzel öğretmene, sosyal medyada da yorumlar yağdı

Sosyal medyada “dünyanın en seksi öğretmeni” olarak anılan Neveselaya’nın Facebook hesabında da “güzellik ve zeka bir arada” yazıyor. Gazete de haberinde “dünyanın en güzel öğretmeni mi?” başlığını attı.

Genç öğretmenin Instagram hesabında da 198 bin takipçisi bulunuyor.

FOTO GALERİ

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Ders anlatan öğretmen sosyal medyayı salladı

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Ders anlatan öğretmen sosyal medyayı salladı

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Ders anlatan öğretmen sosyal medyayı salladı

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