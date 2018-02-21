Spor Toto Süper Lig’de cuma günü evinde Atiker Konyaspor’u yenerek bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmak isteyen Teleset Mobilya Akhisarspor’da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde eşleştikleri Galatasaray’ı eleyerek finale yükselmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de cuma günü evinde Atiker Konyaspor’u yenerek bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmak isteyen Teleset Mobilya Akhisarspor’da teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde eşleştikleri Galatasaray’ı eleyerek finale yükselmek istediklerini söyledi. Akhisarspor’un kupada tarihinde ilk kez yarı finalde mücadele etme başarısı gösterdiğini hatırlatan genç teknik adam, “Bu başarıyı finale taşımak istiyoruz. Oyuncularımız, bizim ve şehrimiz için çok önemli olacak. Galatasaray’la 27 Şubat Salı günü evimizde oynayacağımız yarı final ilk maçının akşam oynanacak olması bizim için avantaj. Çünkü futbolcularımız akşam maçlarında daha iyi konsantre oluyor” diye konuştu.

Öncelikle Konyaspor müsabakasına odaklandıklarını anlatan teknik patron Buruk, “Ligdeki hedefimiz ilk 10’da yer almak. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmeliyiz. Doğru yoldayız. Konyaspor’u yenerek alt grupla bağımızı tamamen koparmak ve üst sıralara yükselmek istiyoruz. Çok erken ama yukarıya adım atma anlamında önemli bir karşılaşma. Kümede kalma mücadelesi veren rakibimiz ikinci yarıya çok iyi başladı. Son olarak Beşiktaş’la berabere kaldılar. Karşımızda diri ve hücumdaki sorunlarını çözmüş bir Konyaspor var. Stadımız rakipler için korkulacak bir yer olmaya başladı. Bu bizim için avantaj. Kupa öncesi moral açısından da önemli bir müsabaka” dedi.

Yeşil-siyahlılarda sakat Olcan fizyoterapistle çalışırken, Hasan Ali takımdan ayrı düz koşu yaptı.

ERYÜKSEL’DEN ZİYARET

AKHİSARSPOR Başkanı Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri, basketbol takımı teknik ekibi ve oyuncuları ile MHP Akhisar İlçe Teşkilatı, antrenman öncesi yeşil-siyahlı takıma başarı dileyerek moral verdi. Ligdeki durgunluk dönemine son verdiklerini söyleyen Başkan Eryüksel, “Son haftalardaki başarımız karşısında ileriye daha ümitle bakıyoruz. Stadımızın da yapılmasıyla taraftarlarımızla daha sağlam adımlar atacağımıza inanıyorum” dedi.