OHAL’e çok alışan sonra halsiz düşer!

İktidar kanadından yapılan açıklamalar Türkiye’nin daha aylarca OHAL’le yönetileceğini gösteriyor. OHAL ancak Anayasa değişikliği için referanduma gidilmeden hemen önce kaldırılacak gibi.

Yani 2017’nin neredeyse yarısını da OHAL yönetimi altında geçirmek zorunda kalacak Türkiye…

Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, OHAL ülkeyi yönetenlere büyük kolaylık sağlıyor. İstediğiniz kararnameyi çıkarabiliyor, güvenlikle ilgili operasyonları hak-hukuka fazla özen göstermeden yapabiliyor, bir anda binlerce kişiyi gözaltına alıp tutuklayabiliyorsunuz.

OHAL döneminde medyanın da, sivil toplum kuruluşlarının da, üniversitelerin de sesi soluğu neredeyse hiç çıkmıyor. Herkes, “Ne olur ne olmaz… Durup dururken Silivri’yi boylamayalım” endişesiyle sesini kesmiş oturuyor.

Muhalefet partileri ise, “OHAL darbeci teröristleri etkisiz hale getirmek için ilan edildi. Vatanını seven buna karşı çıkmaz” şeklindeki iktidar söylemi altında eziliyor, zaten düşük olan performansları iyice aşağı çekiliyor.

Sağduyu, ülkenin bir an önce OHAL koşullarından kurtulmasını emrediyor oysa…

OHAL’in yarattığı imkanlar ve avantajlarla yönetmeye alışmış iktidar normal döneme geçildiğinde elini kolunu bağlanmış hisseder, deyim yerindeyse fena halde halsiz düşer.

Bu kritik tabloda en önemli rol Ak Partili milletvekillerine düşüyor.

“Bir an önce Olağanüstülüğü bırakalım, olağanlaşalım” diye ortaya çıkmaları gerekir.

Ne var ki onların kaygısının ülkeyi olağan demokratik yönetime kavuşturmak değil önümüzdeki seçimlerde yeniden listelerde yer almak olduğu anlaşılıyor.

Türkiye’nin iyiye gitmediğini görmek için medyum olmaya gerek kalmadı…

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