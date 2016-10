Oh Land, turne için Türkiye’ye geliyor

NANNA Øland Fabricius ya da bilinen sahne adıyla Danimarkalı şarkıcı Oh Land; 4 konserlik bir turne için Türkiye’ye gelecek.

Bugüne kadar yazdığı besteleri, renkli sesi ve synth melodileriyle dolu dört albümünü ve bir EP’sini dinleyicilerle buluştan, popüler electro-pop tarzını enerjik sahne performansı ile sunan Oh Land, 29 ve 30 Kasım’da İstanbul’da IKSV Salon, 1 Aralık Jolly Joker Ankara ve 2 Aralık gecesi ise Container Hall İzmir’de sahne alacak.

Kopenhag’da orgcu Bendt Fabricius ve opera sanatçısı Bodil Øland’ın kızı olarak dünyaya geldi. Danimarka Kraliyet Balesi öğrencisiyken, bel fıtığı ve omurilik kırılması nedeniyle, dans kariyerini sonlandırıp, müzikle ilgilenmeye başladı.

Çıkış albümü Fauna’yu 2008 yılında kendi ülkesinde yayınlayan şarkıcı, o günden bu yana yayınladığı single’lar , ‘Wolf and I’ ‘Son of a Gun’ , ‘Renaissance Girls’ ve ‘Pyromaniac’ ile büyük beğeni kazandı.

Kendi ülkesinde yayınlanan Voice Junior of Danmark’da jüri üyeliği ve vokal koçluğu yapan, zaman zaman bazı önemli filmlerde rol alarak oyunculuk yeteneği ile de dikkat çeken Oh Land, geçtiğimiz Şubat ayında New York’ta ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...