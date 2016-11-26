Öğretmenlerin yüzde 96’sı beklentilere cevap veremiyor

Türk Eğitim-Sen’in yapmış olduğu 24 Kasım Öğretmenler Günü anketine göre, öğretmenlerin yüzde 83,6’sı performans sistemini desteklemediğini, yüzde 60’ı il içi ve il dışı rotasyon uygulamasına destek vermediğini ifade etti.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 96,3’ü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın eğitimin sorunlarına ve eğitim çalışanlarının beklentilerine cevap verdiğini düşünmediğini ifade etti.

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını açıkladı. Türk Eğitim-Sen’in öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumları, mesleki sorunları, güncel olaylara bakışı ile ilgili gerçekleştirdiği anket çalışmasına 25 bin 288 kişi katıldı.

Ankete katılanların yüzde 10,2’si 2 bin 500 TL’den az, yüzde 10,2’si 2 bin 501-2 bin 700 TL, yüzde 11,3’ü 2 bin 701-2 bin 900 TL, yüzde 13,2’si 2 bin 901-3 bin TL, yüzde 16,3’ü 3 bin-3 bin 200 TL, yüzde 16,6’sı 3 bin 201-3 bin 500 TL, yüzde 12,3’ü 3 bin 501-4 bin TL, yüzde 4’ü 4 bin-5 bin TL, yüzde 5,9’u 5 bin ve üzerinde aylık gelir aldığını belirtti.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 83’ü bankalara borcu olduğunu belirtirken, yüzde 11,2’si bin- 3 bin TL, yüzde 6,7’si 3 bin -5 bin TL, yüzde 8,2’si 5 bin -10 bin TL, yüzde 18,6’sı 10 bin -30 bin TL, yüzde 12,2’si 30 bin -50 bin TL, yüzde 7,7’si 50 bin -70 bin TL, yüzde 7,3’ü 70 bin -100 bin TL, yüzde 8,3’ü 101 bin -200 bin TL, yüzde 2,6’sı da 200 bin TL ve üzerinde borcu bulunduğunu ifade etti. Banka borcu olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 17,2 oldu.

Bankalara borcu olduğunu belirtenlerin yüzde 27,6’sı bankaların yapılandırmasından faydalandığını veya faydalanacağını, yüzde 72,4’ü de faydalanmadığını veya faydalanmayacağını belirtti.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 13.3’Ü İCRA TAKİBİNE DÜŞMÜŞ-

“Borcunuzdan dolayı hiç icra takibine düştünüz mü?” sorusuna ankete katılanların yüzde 13,3’ü borcundan dolayı icra takibine düştüğünü, yüzde 86,7’si icra takibine düşmediğini söyledi.

-ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 25,7’Sİ EK İŞ YAPIYOR-

Ankete katılanların yüzde 25,7’si ek iş yaptığını belirtirken, yüzde 25,1’i özel ders verdiğini, yüzde 14’ü etüt veya kurs merkezlerinde çalıştığını, 8,2’si pazarlama veya satış yaptığını, yüzde 3,3’ü pazarcılık yaptığını, yüzde 2,8’i boya-badana veya tamirat işleri yaptığını, yüzde 1,4’ü oto alım-satım, yüzde 1,4’ü şoförlük, yüzde 1,3’ü garsonluk, yüzde 1,1’i müzisyenlik, yüzde 0,7’si sıhhi tesisatçılık, yüzde 0,3’ü aşçılık, yüzde 0,2’si kalorifer bakımı veya tadilatı, yüzde 0,1’i odun veya kömür satıcılığı yaptığını ifade etti.

-ÖĞRETMENLER “ÜZERLERİNDEKİ BASKI FAZLA OLDUĞU İÇİN” EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNÜYOR-

Emekli olmayı düşünen öğretmenler yüzde 65,8’i bunun sebebi olarak “Öğretmenler üzerindeki baskı çok fazla olduğu için”, yüzde 5,7’si “Emekli ikramiyesini kullanmak için”, yüzde 5,2’si “Emekliliğin tadını çıkaracağım için”, yüzde 3,1’i “Başka bir iş yapacağım için” cevabını verdi.

Emekli olmayı düşünmeyenlerden ise yüzde 66,2’si bunun nedeni olarak “Emekli maaşları düşük, gelirim azalacak”, yüzde 11,1’i “Ek gösterge düşük”, yüzde 4,2’si “Kendimi hazır hissetmiyorum” seçeneğini işaretledi.

-ÖĞRETMENLER MESLEKLERİNİN “SAYGIN” KONUMDA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR-

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 92,2’si toplumda öğretmenlik mesleğinin saygın bir konumda olduğunu düşünmüyor.

Öğretmenlerin yüzde 81,6’sı alım güçlerinin bir önceki seneye göre azaldığını ifade etti.

-ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 83,6’SI PERFORMANS SİSTEMİNİ DESTEKLEMİYOR-

Ankete katılanların yüzde 83,6’sı performans sistemini desteklemezken, yüzde 4,8’i fikri olmadığını, yüzde 11,6’sı da performans sistemini desteklediğini ifade etti.

Performans sistemini destekleyenlerin yüzde 41,2’si bunun nedeni olarak “Çalışan ile çalışmayan ayırt edilecek”, yüzde 19,6’sı “İş verimliliği ve motivasyon artacak”, yüzde 5,6’sı “Eğitimin kalitesi artacak”, yüzde 1,9’u “Hükümetin genel olarak eğitim politikalarını doğru bulduğum için performans sistemini de destekliyorum” cevabın verdi.

Performans sistemini desteklemeyenlerin ise yüzde 52,6’sı bunun nedeni olarak “Bilimsel, nesnel ölçme ve değerlendirmeleri olmayan, sübjektif bir yöntemdir, doğru sonuç vermez” derken; yüzde 14,7’si “Asıl amaç iş güvencesini ortadan kaldırmak”, yüzde 12,1’i “Öğretmenlerin itibarını azaltır”, yüzde 6,8’i “Öğretmen ayrımına yol açar, iş barışı bozulur”, yüzde 6,3’ü “Öğretmen-öğrenci-veli ilişkisi zedelenir”, yüzde 6’sı “Öğretmenler zaten birçok kez elemeden geçiyor, performansın ölçülmesine gerek yok” yanıtını verdi.

-ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 60’I ROTASYONA KARŞI-

Katılımcıların yüzde 60’ı il içi ve il dışı rotasyon uygulamasına destek vermezken, yüzde 40’ı destek verdiğini ifade etti.

Katılımcı öğretmenlerin yüzde 91.6’sı öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının ve tüm memurların iş güvencesinin tehdit altında olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 83.2’si öğretmen atamalarını yeterli sayıda bulmazken, yüzde 16.8’i ise yeterli bulduğunu bildirdi.

-ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 96,3’Ü BAKAN YILMAZ’IN BEKLENTİLERE CEVAP VERDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR-

Ankete katılanların yüzde 96,3’ü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın eğitimin sorunlarına ve eğitim çalışanlarının beklentilerine cevap verdiğini düşünmediğini ifade etti.

-TOPLUMSAL ÇATIŞMALARIN ARTMASI VE İÇ SAVAŞ ÇIKMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR-

“Ülkemizin geleceği ile ilgili en büyük endişeniz aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 62,7’si “Toplumsal çatışmaların artması, iç savaş çıkması”, yüzde 18,2’si “Terör olayları”, yüzde 10,7’si “Ekonomik sorunlar, işsizlik”, yüzde 5,5’i “Suriye ve Irak’taki gelişmeler” yanıtını işaretledi.

“Kamu çalışanlarının geleceği ile ilgili en büyük endişeniz nedir?” sorusuna ise ankete katılan öğretmenlerin yüzde 45,2’si “Memurların elinden iş güvencesinin alınması”, yüzde 28,5’i “Adam kayırma, kadrolaşma”, yüzde 19’u “OHAL ile başlayan kamudaki güvensizlik ortamı”, yüzde 4,2’si “Sürgün, baskı ve dayatmalar” yanıtını işaretledi.

-“ÖĞRETMENLERİN ENDİŞELERİ DİKKATE ALINMALI”-

Anket sonuçları ile ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Bu anket çalışması Türkiye’de öğretmenlerin durumuna projeksiyon tutmaktadır. Anketin sonuçları iyi irdelenmeli, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin endişelerini dikkate almalıdır. Aksi taktirde stresli, yaptığı işle mutlu olamayan, huzursuz öğretmenlerle milli eğitimi daha ileriye taşımamız mümkün olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

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