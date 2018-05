BAYBURT’ta Engelliler Haftası kapsamında, toplumda engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla müzik öğretmeni Kerim Çikot ve özel eğitim öğretmeni Serkan Can tarafından hazırlanan video klip ilgi odağı oldu.

Kentte, ‘Engeller toplumun her kesiminin desteğiyle aşılır’ sözünden yola çıkan müzik öğretmeni Kerim Çikot ve özel eğitim öğretmeni Serkan Can, toplumda engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla proje geliştirdi. Projede, yaklaşık 2 ay boyunca el ele veren öğretmenler toplumun da her kesiminin yer aldığı video klipi oluşturdu. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ve kamu kurum çalışanın yer aldığı videoda projeye destek vermek amacıyla kent halkı da kamera karşısına geçti. Projede kamera karşısına geçen kent protokol üyeleri topluma ‘Unutmayalım engeller hayatın ritmini yakalamaya engel değildir’ mesajını iletildi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Her kesimden vatandaşın destek verdiği projedeki kliple dünyaya birliktelik mesajı verilirken, uzun uğraşlar sonucu çekilen videoların montajı da tamamlanarak sosyal medyada paylaşıldı. Drone ile hava çekimlerinin de yer aldığı klip, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi tarafından beğeni topladı.

‘DAHA BAŞARILI İŞLER YAPACAĞIZ’

Projenin ses yönetmenliğini üstlenen Özel eğitim öğretmeni Serkan Can, “Engeller toplumun her kesiminin desteğiyle aşılır’ Biz de bu slogandan yola çıkarak böyle bir video hazırladık. Bize bu video hazırlarken destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Projenin görüntü yönetmenliğini yapan öğretmen Kerim Çikot ise her kesimi kamera karşısına getirdiklerini belirterek “Kentte her kesimi bu projemize dâhil ettik. Valimiz olsun, belediye başkanımız, esnaf, terzi, manav tüm meslek gruplarına bu çalışmamızda görmek istedik. Çünkü biz bu mesajı topluca vermek istedik. Video klipe sosyal medyada çok olumlu mesajlar, yorumlar alıyoruz. Umarım diğer videolarda çok daha başarılı işler yapacağız” diye konuştu.