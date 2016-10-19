Öğretmenler sıraları renklendirdi

SAKARYA’nın Pamukova İlçesi’ndeki Şehit Peyami Altun Ortaokulu öğretmenleri sınıflarda bulunan sıraları rengarenk boyadı.

Gökgöz Mahallesi’nde bulunan Şehit Peyami Altun Ortaokulu’nda eskiyen sıralar öğrencilerin ve öğretmenlerin emekleriyle yenilendi. Öğrenciler sıraları zımparalarken, öğretmenler ise hafta sonu ellerine fırçaları alarak 7 sınıfta bulunan sıraların her birini değişik renklere boyadı. Sıralar için pastel renkler tercih edilirken, sıraların yanı sıra kapılar da boyandı.

Sıraların ve kapıların boyanması ile sınıflar renklendi. Şehit Peyami Altun Orta Okulu Müdürü Nurullah İnanç, öğretmenlerle eskiyen sıraları boyamaya kararı aldıklarını belirterek, “Okulumuzun sıralarını boyamaya karar verince öğrencilerin psikolojilerine hangi renkler daha iyi gelir diye araştırma yaptık. Sıraların parlamasını önlemek için boyaların pastel renklerden oluşması gerektiğini düşündük.

Öğrencilerimiz sıraları boyaya hazırlamak için zımparaladı. Emek verdikleri sıralarını daha iyi koruyacaklarını düşündük ve yanılmadık. Öğretmen arkadaşlarımızla iki gün süren geceli gündüzlü çalışma sonunda öğrencilerimizin sınıflarına girdiklerindeki şaşkınlıkları, mutlulukları ve sıraları ‘mavişim’, ‘pembişim’ diye sevmeleri bizi duygulandırdı. Sabahları derse mutlu başlıyorlar” dedi.

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