Öğretmenler günü kutlu olsun

Bazı insanlar öğretmen doğar!

Herkes öğretmenlik yapamaz, öğretmenlik aslında yetenek işidir.

Çok iyi bildiğiniz bir şeyi öğretmeniz çok kolay olmayabilir, çünkü öğretmek başka, bilmek bambaşkadır…

Eğitimin en önemli ayağıdır öğretmenler.

Okullarda çocuklara hamur gibi ilk şekil veren kişidir öğretmen.

Öğretmenin dünya görüşü önemlidir ki mutlaka vizyon sahibi olmalıdır…

Öğretmen rol modeldir…

Bugün hepimiz öğretmenlerimizin birer aynasıyız

O yüzden öğretmenlerin çok iyi yetiştirilmesi, bilgiyi doğru elden almaları gerekir…

Verimli birer öğretmen olabilmeleri için de onların maddi ve manevi sorunları olmamalıdır!

Bilgiye çok kolay ulaşabilmeli, kendilerine her gün yenileyebilmelidirler.

Kısacası çok zor meslektir öğretmenlik.

Bu yüzden Türkiye’de 24 Kasım’da, dünyada ise 5 Ekim’de Öğretmenler günü kutlanıyor.

Ben de bir öğretmen olarak tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum.

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