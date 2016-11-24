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Öğretmenler günü kutlu olsun

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Rana Elik
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Bazı insanlar doğar!
Herkes öğretmenlik yapamaz, öğretmenlik aslında yetenek işidir.
Çok iyi bildiğiniz bir şeyi öğretmeniz çok kolay olmayabilir, çünkü öğretmek başka, bilmek bambaşkadır…
Eğitimin en önemli ayağıdır öğretmenler.

Okullarda çocuklara hamur gibi ilk şekil veren kişidir öğretmen.
Öğretmenin dünya görüşü önemlidir ki mutlaka vizyon sahibi olmalıdır…
Öğretmen rol modeldir…

Bugün hepimiz öğretmenlerimizin birer aynasıyız
O yüzden öğretmenlerin çok iyi yetiştirilmesi, bilgiyi doğru elden almaları gerekir…
Verimli birer öğretmen olabilmeleri için de onların maddi  ve manevi sorunları olmamalıdır!
Bilgiye çok kolay ulaşabilmeli,  kendilerine her gün yenileyebilmelidirler.
Kısacası çok zor meslektir öğretmenlik.

Bu yüzden Türkiye’de 24 Kasım’da, dünyada ise 5 ’de kutlanıyor.
Ben de bir öğretmen olarak tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

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Rana Elik
Rana Elik
http://sonsoz.com.tr/
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Müzik Eğitimi bölümünü bitirdi. İki yıl TRT de spikerlik yaptıktan sonra Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star 1 tv ye transfer oldu. 1998 yılında Kanal 6'ya geçti,6 ay sonra Amerika'ya gitti ve bir yıl süresince mesleki eğitimler ve kurslara katıldı. Daha sonra tv8, ETV, Kral TV, Kanal T, Kanal 34 televizyonlarında ana haber bültenlerini sundu, haber programlarını hazırladı ve yöneticilik yaptı.

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