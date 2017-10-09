Öğretmenlerinize En Özel Öğretmenler Günü Hediyeleri

Sizi hayata yetiştiren, sevgisiyle sarıp, eğitimiyle geliştiren bir tane öğretmenlerinizin bu özel günlerinde onları özel bir hediyeyle mutlu etmeyi istersiniz. Öğretmenler Günü Hediyeleri’nin ufak ya da büyük olması önemli değildir. Önemli olan sizden gelmesi ve sizi hatırlatmasıdır. Hediye araştırması yaparken asıl önemsenen olay hediyenin tasarım açısından farklı olması ya da orijinal, kendine has bir ürün olmasıdır. Böylece güzel bir farklılık yaratılır ve bu farklılık hediye alan kişiyi hatırlatır. Araştırma yaparken öğretmenler günü hediyesi olarak daha kişisel bir şeyler düşünülebilir.

Öğretmenler Gününü Özelleştirin

Kişiye özel ürünler ve tasarımlar daha fazla farklılık yaratır. Örneğin bir isimli kupa, kalem, ajanda ya da öğretmeninizin resminin olduğu bir duvar saati, bir puzzle hatta beraber çekilmiş bir fotoğrafınızın olduğu özel tasarımlı bir çerçeve öğretmene hediye olarak düşünülebilir. Onun bir kaç hobisini biliyorsanız buna uygun hediyelerde alabilirsiniz. İsmine özel bir tavla ya da satranç takımı çok değişik olacaktır. Bunun yanı sıra yılın en iyi öğretmeni oscarı, üzerinde hislerinizi belirten bir yazı olan plaket ya da akrilik masa süsü hem samimi hem de özel bir hediye olacaktır. Alternatifler öğretmenler gününe özel karikatürlü kupalar, resim baskılı kupalar, yine bu güne özel ahşap fotoğraflar, isimli bardaklar ve anahtarlıklar olarak çoğaltılabilir. Bu hediyelerin hepsi kişiye özel tasarımlara sahiptir.

Farklı Tasarımlarla Akılda Kalın

Bir kalem bile rengiyle ya da üzerine yazılmış öğretmeninizin baş harfleriyle özelleştirilebilir. Sizin için çok önemli bu kıymetli insan elbette daha fazlasını hak ediyor. Fakat bu hediyeler de onu çok mutlu edecek ve sizi senelerce gülümseyerek hatırlamasını sağlayacaktır. Peki, tüm bu ürünleri ve hatta daha fazlasını bulabileceğiniz tek bir yer olduğunu söylesek? Üstelik bu yer bir tık uzağınızda. Online alışverişte hediye seçenekleriyle fark yaratan hediye fabrikası yüzlerce hediye seçeneğini, isteğinize göre tasarlayabiliyor. Eğlenceli, farklı alternatiflerle site üzerinden hizmet veriyor, satışta olan tüm ürünlerin ayrıntılı fotoğrafları ve ürün açıklamalarıyla, rahatça inceleme yapmanıza olanak sağlıyor. Böylece aldığınız ürün size ulaştığında renk farklılıkla karşılaşma ihtimaliniz olmuyor.