Öğretmenler Günü Bowling Turnuvasıyla kutlandı

Keçiören’de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen Geleneksel Bowling Turnuvası’nda dereceye giren öğretmenlere ödüllerini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi.

Antares AVM’de gerçekleştirilen turnuvada Keçiören’deki okullarda görevli 350 öğretmen yarıştı.

Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği turnuvanın ödül törenine Belediye Başkanı Mustafa Ak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da katıldı.

Turnuvada yarışan bütün öğretmenleri gösterdikleri cesaretten dolayı tebrik eden Mustafa Ak, “Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Bowling Turnuvası birlik dostluk ve kardeşlik içerisinde sona erdi.

Dereceye giren bütün öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi. Ayhan Işık da, İslam dininin ilk emrinin “Oku” olduğunu hatırlatarak, “Çocuklarımıza okuma dahil birçok eğitimi veren öğretmenlerimize geleneksel hale getirdiğimiz Bowling Turnuvamıza katıldıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turnuvada bayanlar kategorisinde birinci Filiz Gülbaz, ikinci Kadriye Selimoğlu, üçüncü Suzan Kutlu, erkekler kategorisinde ise birinci Fatih Adalı, ikinci Ferhat Yücel ve üçüncü Cem Gürses oldu.

Dereceye giren öğretmenlere ödüllerini Başkan Ak ve Ayhan Işık takdim ederken, turnuvanın birincilerine 1000 TL, ikincilerine 750 TL ve üçüncülerine 500 TL ödül verildi.

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