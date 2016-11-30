Öğretmen çiftin bahçesi sokak hayvanlarına yuva oldu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yavru, hasta ve yaralı sokak kedileri ile köpeklerini evinin bahçesinde besleyen öğretmen çift, hayatlarını sokak hayvanlarına adadı.

Çubuk’a bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi’nde yaşayan çift, boş zamanlarını sokak hayvanlarına ayırarak, hayvanların barınması için evlerinin bahçesine çeşitli ebatlarda kulübeler yaparak onlara tahsis etti.

Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Adnan Demir (47), 5 yıl önce tayinle geldikleri ilçede sokak hayvanlarıyla ilgilenilmediğini, yaralı ve aç olanlara kendi imkanlarıyla yardım etmeye karar verdiklerini söyledi. Demir, bu nedenle de bahçeli bir ev aldıklarını ve evlerini sokak hayvanlarıyla paylaşmaya başladıklarını belirtti.

İlgilendikleri sokak hayvanı sayısı 100’ü buluyor

İlgilendikleri sokak hayvanlarının sayısının 20 ila 100 arasında değiştiğini anlatan Demir, birçok sokak hayvanını da sahiplendirdiklerini aktardı.

Demir,

“Elimizden geldiğince sokak hayvanlarına bakıyoruz. Hastalandıklarında veterinere götürüyoruz, getiriyoruz. Şu anda bahçemizde 20-25 kedi var. Tabii bunlar bizim kedimiz değil dışarıdan gelenler. Mama, su buldukları için buraya geliyorlar. Eşim de ben de çalıştığımız için bizim için yorucu oluyor. Öyle bir çoğaldılar ki en son eşimle kısırlaştırma yoluna ve sahiplendirme yoluna gittik.”

dedi.

Sabah daha kendi kahvaltılarını yapmadan kedilerin ve köpeklerin yiyeceklerini verdiklerini dile getiren Demir,

“Eşimle birlikte sabah yüzümüzü yıkamadan kedilerin mamasına koşturuyoruz, sularını değiştiriyoruz. Onlar da vakitlerini biliyorlar ve o saatte toplanıyorlar. Onların yattığı yerleri temizliyoruz, çarşafları değiştiriyoruz. Bunlar faydalı hayvanlar, bunlar olmasa sokaklar fareden geçilmez, bunlar dengeyi sağlıyor.”

diye konuştu.

Çubuk Ortaokulunda Türkçe Öğretmenliği yapan Sevda Gökhan Demir de (43) kedi ve köpekleriyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor

Hayvanları sevmeyi ve onlarla ilgilenmeyi herkese tavsiye ettiklerini söyleyen Demir, bir öğretmen olarak özellikle öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için ödevler verdiğini belirtti.

Demir, hayvanların bakımı, iyileştirilmesi, aşısının yapılması için çaba gösterdiklerini anlatarak,

“Ödev konularımın içerisinde mutlaka hayvanlarla iletişim oluyor. Bazen öğrencilerimizi buraya davet ediyorum, onlara hayvanlarla ortamımızı gösteriyorum. Hayvan sevgisi çocukların gelişiminde çok önemli. Tavsiye ediyorum, herkes evine mutlaka hayvan alsın, baksın, beslesin. Mutlaka çocuklarına hayvan sevgisi aşılasın.”

sözlerine yer verdi.

Baktıkları bütün kedilerin bir hikayesi olduğunu söyleyen Demir,

’’Mesela şu kedi yaralanmış, annesi ölmek üzereyken evimizin kapısının önüne bıraktı. Kendisi de karşıda bizi seyretti. Onu tedavi ettik, besledik ve büyüttük.”

dedi.

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