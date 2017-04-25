L'Oréal Türkiye Ceo'su Rumpler: 1 milyarın üzerinde kişiye hizmet veriyorsanız sürdürülebilir olmak zorundasınız

Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nda (Sustainable Brands), konuşan L’Oréal Türkiye Ceo’su Claude Rumpler, ” L’Oréal, dünyanın 1 numaralı güzellik şirketi. 90 bine yakın çalışanı var, 25 milyar Euronun üzerinde ciroya sahip.

1 milyarın üzerinde kişiye hizmet verdiğinizi düşünürseniz sürdürülebilir olmak zorundasınız” dedi.

Dünyanın önemli projelerini hayata geçirmiş, markalara değişimin parametreleri konusunda ilham vermiş, 15’i yabancı, 35 konuşmacının konferanslar verdiği 2 gün süren etkinliğin moderatörlüğünü Mr. Goodvertising Thomas Kolster yaptı.

Dünya ekonomisini, sürdürülebilir ekonomiye dönüştürmek amacıyla geleceği şekillendiren şirketlerin oluşmasına katkı sağlayan Sürdürülebilir Markalar® Küresel Platformu (Sustainable Brands), markalar ve tüm paydaşlarını Boston, San Diego, Kopenhag, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Barselona, Cape Town, Bangkok, Kuala Lumpur, Sydney, Tokyo ile birlikte İstanbul’da da bir araya getirdi.

“L’ORÉAL 100 YILI AŞKIN SÜREDİR GÜZELLİK ENDÜSTRİSİNDE”

Claude Rumpler sözlerine şöyle devam etti: ” L’Oréal 100 yılı aşkın süredir güzellik endüstrisinde yer alıyor. Bütün bu süre boyunca sadece güzellik endüstrisinde yer aldık. Ve 100 senenin sonunda görüyoruz ki L’Oreal dünyanın 1 numaralı güzellik şirketi.

90 bine yakın çalışanı var, 25 milyar Euronun üzerinde ciroya sahip. Bizim misyonumuz herkes için güzellik. Buna bağlı olarak da bu misyonu herkese güzelliği taşımak için sürdürülebilirlikle birleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik bizim iş modelimizin merkezinde yer alıyor tıpkı etik bir şirket olmak çeşitliliği içinde barındıran bir şirket olmak gibi.

Buna ek olarak grubumuz 2013 yılında sürdürülebilirlik programını lanse etti ve 2020 için taahhütlerini verdi. Programın 4 ayağı var. Birinci adımı inovasyonla geliyor. 1 milyarın üzerinde kişiye hizmet verdiğinizi düşünürseniz eğer bunu tabii ki yapmak zorundasınız.

Burada da taahhüdümüz şu; geliştirdiğimiz her ürünün çevresel yada sosyal bir faydası olması lazım. Programın ikinci ayağı sürdürülebilir üretim. Burada da devreye karbon ayak izi geçiyor. Ve tüm çalışmalarımız karbon emisyonunu azaltmak yönünde.

Bu fabrikalarımızın çalışmasından üretimine, ürünlerin taşınmasından tüm ürün tedarik lojistik zincirine kadar bütüncül bir çalışmayı gerektiriyor. Bir diğer konu da su. Burada da hedefimiz su atık oranını ortadan kaldırmak.

Ve fabrikada üretimde kullanılan tüm suyu defalarca tekrar tekrar kullanmak. 2020 için çok büyük bir de hedefimiz var. Carbon neutral olmak istiyoruz. Yani dünya üzerindeki karbon ayak izimizi sıfırlamak istiyoruz. Üçüncü adım ise sürdürülebilir gelişim. Dördüncü adım ise sürdürülebilir yaşam.”

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