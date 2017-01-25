Öğrenmek için izliyorlar!

İnsanlar niye Survivor seyrediyor, bu program neden sürekli reyting biricisi oluyor..? Bence bu sorunun birden çok yanıtı var…

En bilinen, en yaygın neden olarak “gündemden kaçış istediği” var…

Yalnızca yazılı ve görsel medyayı takip edenlerin değil, hemen herkesin yoğun bir gündem baskısıyla geçen bir gün sonrasında, biraz da kafayı rahatlatmak istemesi şaşırtıcı sayılmaz…

İyi de, başka “kafa rahatlatacak (!)” program yok mu..? Neden illa ki Survivor..?

Yalnızca katılanların zor şartlarda mücadelesi yok bu programda… Yarışmaların dışında, tartışmalara ve kavgalara da tanıklık ediyoruz. Kimilerine göre, bunlar programı daha da heyecan verici yapıyor ki, haklı olabilirler…

Ama Survivor’un formatında başka şeyler de var…

Yarışmacıların iki ya da daha çok kişi bir araya gelip, “aralarında konuştuklarını sanarak söyledikleri” de yayınlanıyor… Bunlar büyük bir olasılıkla uzaktan yapılan çekimlerle kaydedilmiş konuşmalar oluyor. Teknoloji; artık bunun kolaylıkla yapılmasını sağlayacak düzeye erişmiş durumda.

Diğer yarışmacılar bunları izleyemiyor ama, evinde televizyonun önüne oturmuş herkes seyrediyor…

Zaman zaman çıkan büyük tartışmalarda, birinin “Siz geçen gün gizli gizli bunları konuşmadınız mı aranızda? Sizi duydum.” demesi ise herkesin çaktırmadan birbirini kolladığının göstergesi…

Bu suçlamalar bazen topluca inkârla sonuçlanıyor. Bazen de bir kısmı inkâr ederken biri çıkıp kabul ediyor ama, “ben sadece dinledim” diyerek kendini savunmaya çalışıyor…

Formatta tek başına kameranın karşısına oturtulan yarışmacıların “nasıl olsa diğerleri göremeyecek” rahatlığı ile herkese veryansın edebilmesi de var… Duruma göre; kızgın, rahat, umursamaz görüntüsü vererek, hatta gözyaşları içinde konuşuyorlar… Amaçları oylamalarda kendine taraftar temin etmekten ibaret…

Survivor’nun bu kadar çok izlenmesinin en yaygın nedeni, formatındaki özellikler bence…

Son dönemde Türkiye’de yaşananlar, insanların “omurgasız olmayı” tek çare olarak görmeye başlamasına neden oldu… Bir kısmı tereddütsüz kabul etti bunu… Bir kısmı ise Survivor izleyip bunu nasıl yapabileceklerini öğrenmeye çalışıyor..!

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