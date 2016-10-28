Öğrencilerinin sıcak bir kış geçirmesini istiyor

MUŞ’un Malazgirt İlçesi’ne bağlı Boyçapkın Köyü’nde ücretli öğretmenlik yapan 26 yaşındaki Emrah Özek, kışın üşümelerini istemediği öğrencileri için giyecek topluyor.

Köyde çoğu ailenin maddi durumu iyi olmadığı için böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen Özek, ilk etapta bot ve kırtasiye melzemesi toplayabildiğini belirtti.

İki yıldır Boyçapkın Köyü’nde ücretli öğretmenlik yapan Malazgirtli Emrah Özek, “Göreve başladığım ilk gün çoğu öğrencinin yardıma muhtaç olduğunu fark ettim.

Kısa sürede çeşitli yardım kuruluşları ile iletişime geçtim. Öğrencilerime ilk etapta temin edebildiğim bot ve kırtasiye malzemelerini dağıttım. Ancak çoğunun montu yok. Bu soğuk günlerde okula gelirken hastalanmamaları için mont arayışına girdim. Umarım onları kısa sürede temin eder ve öğrencilerimin sıcak bir kış geçirmesini sağlarım” diye konuştu.

Öğrencilerine giyecek bulamadığı takdirde çoğunun hastalanıp yatağa düşeceğini ve bu yüzden okula gelemeyerek eğitimlerden geri kalacakları vurgulayan Özek, “Birkaç kurum ve kuruluşla görüştüm. Umarım kısa zamanda bu eksikliği de gideririz. Hayalimdeki tek şey okula gelen her öğrencinin yüzünden tebessümü eksik etmemesi. Onların sıcak bir kış geçirmesi için özellikle hafta sonları bu gibi yardım yerlerini arayıp durumumuzu anlatıyoruz. Ülkemizdeki yardımseverler sayesinde öğrencilerime yardım ulaştırıp yüzlerini güldürebiliyorum. Bana göre yardımların en hayırlısı eğitime yapılandır” dedi.

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