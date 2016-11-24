Öğrencilere orman sevgisi ve eğitim

Antalya’nın Demre İlçesi’nde öğrencilere orman sevgisi ve yangın eğitimi başladı.

Finike Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Demre’deki öğrencilere yönelik ‘Orman Sevgisi ve Yangın Eğitimi’ etkinliği 80’inci Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda başladı.

Finike Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Haberleşme Koordinatörü İbrahim Terzioğlu’nun verdiği eğitimlerde okul bahçesinde, model yangın helikopteri ve uçağı, model yangın söndürme işçisi ve yangın söndürme aracı kullanıldı.

İbrahim Terzioğlu, “Eğitimi; orman fidanlarının buluşması ile eğitim fidanlarının buluşması olarak nitelendiriyoruz. ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözünden yola çıkarak, öğrencilerimize orman sevgisi ve ormanları koruma iç güdüsü kazandırmak istiyoruz.

Verdiğimiz eğitimle, eğitim fidanları olarak öğrencilerimize ülke sevgisini, orman sevgisini vererek ormanlarımızın geleceğini garanti altına almayı hedefliyoruz.

Yangın anında ilk olarak 177 nolu telefonu aramayı öğretiyoruz. Yangın söndürme araçlarını tanıtıyoruz. Ormana özellikle cam, plastik, kağıt gibi atıkların atılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Ormanların ancak eğitimle korunabileceğine, orman fidanlarını eğitimli insanların yaşatabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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